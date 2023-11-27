В «Санте» разыграли автомобиль и большие денежные призы. Победители рекламной игры поделились впечатлениями
Юрий Царев, ведущий:
Я предлагаю продолжить тему подарков, Саша, вот ты хотел пойти в магазин, купить конфеты и выиграть, например, новый автомобиль.
Александр Меженный, ведущий:
Так ты же потом не сможешь передачи вести.
Юрий Царев:
В первый день, может быть, и не смогу, а потом как-то уживусь с этой мыслью.
Александр Меженный:
Я не против, но так не всегда бывает.
Юрий Царев:
Ошибаешься, бывает. У тех, кто ходит за покупками в магазины «Санта», помимо главных призов в финальном розыгрыше, покупатели ежедневно выигрывают денежные призы, поэтому вы знаете, куда нужно идти.
Когда идешь за покупками в «Санту», домой можно уйти с призами. В 12-м туре рекламной игры «Пора играть! Время побеждать!», мы разыграли более 200 тысяч белорусских рублей. А сегодня вручим главные призы нашим победителям, шесть из которых заберут по 25 тысяч рублей, один заберет ключи от новенького автомобиля. Давайте же прямо сейчас мы с ними и познакомимся.
Наталья:
Было очень волнительно. Сразу я, конечно же, не проверила. Я думала, что это какая-то шутка или розыгрыш.
– Вы знаете, что принесло вам победу?
Наталья:
Нет.
– В одном чеке у вас был мармелад «Чупа-Чупс» и Лидский квас, собственно, они и собрали тот самый код, который вам сегодня принес ключи от автомобиля.
Екатерина:
Мы не осознавали до момента приезда сюда.
Сергей и Наталья:
Звонит, голос дрожит, я говорю: подожди, позже сам наберу.
Нина:
Я заплакала, как это вообще может происходить.
Александр:
Изначально мысль такая была, что это все неправда.
Вероника:
Убеждалась в этом понемножку, но до конца не осознавала.
Андрей:
Много раз перезванивал, уточнял, посмотрел, убедился и тогда уже поверил. Целенаправленно не покупал.
Вероника:
Брали конфетки. Возможно, они принесли нам удачу.
Екатерина:
Выигрыш будет потрачен на покупку жилья.
Нина:
Мы хотим съездить с детьми на море.
Андрей:
На квартиру.
Сергей и Наталья:
Хотим приобрести себе кухню.
«Пора играть! Время побеждать!» вместе с «Санта». Как видите, выиграть может каждый. 13-й тур рекламной игры уже шагает по стране. Совершайте покупки в сети магазинов «Санта», кто знает, возможно, в будущем на месте победителей окажетесь именно вы.
*На правах рекламы.