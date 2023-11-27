В «Санте» разыграли автомобиль и большие денежные призы. Победители рекламной игры поделились впечатлениями

Юрий Царев, ведущий:

Я предлагаю продолжить тему подарков, Саша, вот ты хотел пойти в магазин, купить конфеты и выиграть, например, новый автомобиль.

Александр Меженный, ведущий:

Так ты же потом не сможешь передачи вести.

Юрий Царев:

В первый день, может быть, и не смогу, а потом как-то уживусь с этой мыслью.

Александр Меженный:

Я не против, но так не всегда бывает.

Юрий Царев:

Ошибаешься, бывает. У тех, кто ходит за покупками в магазины «Санта», помимо главных призов в финальном розыгрыше, покупатели ежедневно выигрывают денежные призы, поэтому вы знаете, куда нужно идти.