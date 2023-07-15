«Встречаем гостей более чем из 30 стран». Андрей Иванец о молодёжи на «Славянском базаре»

Новости Беларуси. Энергия молодежного драйва и танцевальных ритмов главенствует сегодня в Витебске. Мы продолжаем следить за событиями «Славянского базара», который уже давно перестал быть только фестивалем. Сегодня в город на Двине приехали около 7 тысяч юношей и девушек из разных уголков Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На «Славянском базаре» – День молодежи. Каждый регион подготовил свою интерактивную площадку, где можно было познакомиться с увлечениями поколения «некст». Не обошлось и без деловой составляющей. В рамках форума также прошла дискуссионная площадка, на которой не было запретных тем.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси: Молодежь наиболее подвижная, инициативная, творческая часть наших людей. И в такой международной интеграции мы сегодня встречаем гостей более чем из 30 стран в Витебске, северной столице нашей страны. Она позволяет обменяться и историей, и культурой, и традициями. Потому что мы глубоко уверены, что только сохраняя традиции, только почитая историю, можно строить настоящее будущее, созидая и строя мирную нашу страну.

Олег Бойко, второй секретарь Могилевского областного комитета БРСМ: Мы презентуем наш проект «Беларусь – крыніца натхнення». Беларусь для нас является воодушевляющим, мотивирующем фактором. И сегодня мы бы хотели рассказать об увлечениях молодежи. И представляем небольшие интерактивные площадки, где каждый из молодых людей может себя попробовать.

Вечером в Летнем амфитеатре на сцену выйдут участники международного конкурса исполнителей эстрадной песни. Сейчас идет репетиция. Беларусь представит Самир Елчиев – он выступит 15-м по счету с композицией «Чырвоная ружа» из репертуара Владимира Мулявина и завершит первый конкурсный день. Побороться за Гран-при приехали участники из 15-ти стран. Конкурсанты исполнят славянский хит в сопровождении оркестра.

Маша Мнджоян, участница XXXII международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск» (Армения):

Нужно артистам участвовать в международных конкурсах. Во-первых, встретить хороших людей, встретить своих коллег со всего мира, а потом уже победа, не победа – это второстепенные вещи. А в первую очередь – встретить очень талантливых людей. Сегодня шесть тысяч людей будут нас слушать здесь, в зале, и уже не знаю, сколько будут нас видеть с телевизора. Это уже победа.

Фестивальной жизнью в эти дни наполнен каждый квадратный метр Витебска. Город засыпает и просыпается под музыку. Артисты, художники, ремесленники – каждый старается показать мастерство и зажечь праздник в душе своей и зрителей.