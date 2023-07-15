«Красивейший город на земле». Спросили у гостей столицы, как они проводят субботу в Минске

Новости Беларуси. Экскурсии в прошлое, театральные экспедиции, музыка и танцы. Полюбившийся минчанам фестиваль «Классика у Ратуши» продолжает радовать зрителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Каждую субботу здесь царит невероятная атмосфера. Так, поближе познакомиться с историей столицы, заглянуть в прошлое можно во время пеших экскурсий. Для любителей литературы в Верхнем городе развернулась библиотека под открытым небом, где можно не только прочесть книги, но и весело провести время. Ближе к вечеру на главной сценической площадке состоится увлекательный концерт.

Мы очень любим Беларусь, приезжаем на экскурсии очень часто. Минск как столица Беларуси, как город с особой харизмой привлекает особенно.

– Приехали буквально два часа назад сюда. И уже очень много экскурсовод рассказала. Ознакомились с культурой вашего края, очень довольны. Все очень нравится. – Кстати, Минск – это место, куда хочется вернуться.

Красивейший город на земле, я считаю, сколько раз приезжаем, мы обязательно выбираем какой-то день, обязательно стараемся посетить памятники культуры.

Творческие вечера у Ратуши продлятся до 17 сентября. Покупать входной билет не нужно – на все программы вход свободный.