В Брестской таможне открыли Аллею памяти, посвящённую ветеранам-фронтовикам

В преддверии 80-летия Великой Победы в Брестской таможне торжественно открыли Аллею памяти, посвященную ветеранам-фронтовикам, которые в послевоенные годы связали жизнь с таможенной службой, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За каждой из 120 фамилий, за каждым фотопортретом – судьба, опаленная войной. Именно они заложили традиции, которым сейчас следуют нынешние сотрудники службы. Чтобы собрать информацию о своих коллегах – участниках Великой Отечественной войны, таможенники провели большую и кропотливую исследовательскую работу. На протяжении пяти лет буквально по крупицам собирали информацию. Пересматривали личные дела, изучали архивные документы. Каждая фотография – это история подвига, услышать которую можно, просканировав QR-код.

Сергей Якута, начальник Брестской таможни:

Ставили себе в основном цель не просто найти фотографию и как он проходил службу в таможне, а именно на каких фронтах наши ветераны воевали, какие города освобождали, какими наградами и орденами были награждены. И, подняв всю эту информацию, мы действительно убедились, что каждое личное дело – это не просто запись в личном деле, а это действительно подвиг, это героизм защитника нашей Родины.

Инициативу таможенников поддержали родственники ветеранов. Они охотно рассказывали о своих предках. И сегодня, прогуливаясь по аллее памяти, подолгу задерживаются у дорогих сердцу портретов. Отец Натальи Макаровой был уполномоченным ЦК по организации партизанского движения в Беларуси. Награжден Орденом Отечественной войны первой степени.

Наталья Макарова, дочь ветерана Великой Отечественной войны:

Забросили самолетом. С парашютами они прыгали впервые в жизни. Восемь человек в Минской области для того, чтобы они организовывали партизанское движение. И у каждого была своя задача. Кто-то должен был организовать подполье, а у моего отца была задача в Клещельском, в Высоковском и Черемховском районах организовать партизанские бригады.

Все тяготы оккупационной политики прочувствовал на себе отец Елены Лавровой. 15-летнему мальчишке наравне со взрослыми пришлось строить дороги. Позже, пройдя военную подготовку, в составе танкового полка он попал в Венгрию. Там и встретил день Победы.