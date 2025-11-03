Турчин: Казахстан для нас – надёжный друг и партнёр

Главы государств договорились, что правительственная делегация Беларуси в ближайшее время совершит визит в Казахстан и внесет конкретные предложения по углублению сотрудничества. По итогам сегодняшнего доклада Президенту – Александр Турчин поделился подробностями с журналистами.

Какие основные темы затронули в докладе и с какой программой летите, с каким настроем?

Александр Турчин, премьер-министр Беларуси:

Завтра правительственная делегация направляется с официальным визитом в Республику Казахстан. И эта тема была основной в ходе моего доклада Президенту нашей страны. Глава государства глубоко погружен в тематику наших двусторонних отношений. Буквально на прошлой неделе в ходе телефонного разговора с президентом Казахстана они обменялись мнениями по актуальным вопросам нашего сотрудничества. Был обсужден ряд вопросов, о реализации которых я подробно проинформирую Президента Республики Казахстан.

Ежегодно растет наш товарооборот. Он демонстрирует рост и в этом году. Поэтому мы настроены, чтобы эти тенденции только усиливались, и правительство сделает все, чтобы это получилось.