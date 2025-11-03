Турчин: Казахстан для нас – надёжный друг и партнёр
Александр Лукашенко сегодня, 3 ноября, заслушал доклад премьер-министра Александра Турчина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лукашенко заслушал доклад премьер-министра – Турчин поделился подробностями.
Главы государств договорились, что правительственная делегация Беларуси в ближайшее время совершит визит в Казахстан и внесет конкретные предложения по углублению сотрудничества. По итогам сегодняшнего доклада Президенту – Александр Турчин поделился подробностями с журналистами.
Какие основные темы затронули в докладе и с какой программой летите, с каким настроем?
Александр Турчин, премьер-министр Беларуси:
Завтра правительственная делегация направляется с официальным визитом в Республику Казахстан. И эта тема была основной в ходе моего доклада Президенту нашей страны. Глава государства глубоко погружен в тематику наших двусторонних отношений. Буквально на прошлой неделе в ходе телефонного разговора с президентом Казахстана они обменялись мнениями по актуальным вопросам нашего сотрудничества. Был обсужден ряд вопросов, о реализации которых я подробно проинформирую Президента Республики Казахстан.
Ежегодно растет наш товарооборот. Он демонстрирует рост и в этом году. Поэтому мы настроены, чтобы эти тенденции только усиливались, и правительство сделает все, чтобы это получилось.
Какие сегодня самые перспективные направления двустороннего сотрудничества?
Александр Турчин:
Один из основных вопросов, и можно сказать, что он будет ключевым в ходе нашего визита, – это дальнейшее развитие сотрудничества в сфере машиностроения. Целый ряд совместных предприятий, которые сегодня расположены в Казахстане. Это совместные проекты с ключевыми нашими флагманами машиностроения: МТЗ, «Гомсельмаш», МАЗ, БЕЛАЗ. Поэтому дальнейшая интенсификация этого сотрудничества – ключевая задача нашего визита. При этом, встречаясь с коллегой – премьер-министром Республики Казахстан – для себя задачу ставили, чтобы у наших министерств промышленности Республики Беларусь и Республики Казахстан был конкретный план мероприятий по нашему дальнейшему сотрудничеству.
Кроме того, премьер-министр сегодня доложил главе государства и о работе по ряду иных важных и актуальных вопросов.