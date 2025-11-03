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Мотовелозавод за 80 лет работы выпустил около 57 миллионов велосипедов

03 ноября 2025 17:45
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Минский мотовелозавод отмечает 80-летний юбилей. За всю историю существования на предприятии выпустили около 57 миллионов велосипедов и более 7 миллионов мотоциклов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Мотовелозавод за 80 лет работы выпустил около 57 миллионов велосипедов-2

За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и вклад в развитие производства отечественных транспортных средств наградили 30 лучших сотрудников и ветеранов предприятия. Сегодня завод выпускает более 130 моделей велосипедов самых разных типов. География экспорта широкая. Поставки продукции осуществляются в Россию, Казахстан, страны Средней Азии и Карибского бассейна.

Мотовелозавод за 80 лет работы выпустил около 57 миллионов велосипедов-4

Егор Василец, кладовщик ООО «Мотовелозавод»:
Я учился в колледже легкой промышленности и комплексной логистики. После этого у меня была отработка на мотовелозаводе. В принципе, все устраивает, все классно.

Мотовелозавод за 80 лет работы выпустил около 57 миллионов велосипедов-6

Александр Толкач, ветеран труда ООО «Мотовелозавод»:
Я пришел на велозавод в 1982 году и ушел с завода в 2001 году. Работал в отделе снабжения последних 12 лет работал замначальник отдела снабжения по металлу. От нашей работы зависит вся работа завода. Вовремя поставить материал, который должен прираститься в детали.

На предприятии работают над расширением поставок и наращивают объемы производства. В планах – к концу 2029-го достичь годового выпуска велосипедов порядка 170 тысяч единиц.

# Предприятия Беларуси # Юбилей

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