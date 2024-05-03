«Вакцинация против 12 инфекций». Какие прививки входят в национальный календарь?

Эпидемиологи и гигиенисты – врачи невидимого фронта. Они не лечат людей, поэтому пациенты сталкиваются с ними крайне редко. Но не будь этих специалистов, люди никогда не пережили бы тиф, дифтерию, малярию и десятки других опаснейших заболеваний. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Юрий Святокум, ведущий ток-шоу:
Национальный календарь прививочный – я недавно прочитал, что пневмококковая инфекция скоро будет внесена туда. Какие вообще прививки входят в национальный календарь?
Кирилл Игнатов, заведующий отделением иммунопрофилактики ГУ РЦГЭиОЗ:
Сегодня в наш национальный календарь Республики Беларусь входит вакцинация против 12 инфекций – это вирусный гепатит В, туберкулез, полиомиелит, гемофильная инфекция, корь, краснуха, паротит, дифтерия, столбняк и коклюш. Это прививки, которые делаются по возрасту. Есть еще две инфекции, которые делаются определенным контингентам населения – это как раз таки пневмококковая инфекция. Сегодня она проводится, внесена в нацкалендарь, но пока что еще делается только определенным контингентам населения. Вакцинация против гриппа также внесена в наш национальный календарь, проводится ежегодно. В соответствии с нашим календарем, также это определенные контингенты населения. Сегодня рассматриваются вопросы по расширению инфекций, которые будут входить в наш национальный календарь.