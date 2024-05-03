«Вакцинация против 12 инфекций». Какие прививки входят в национальный календарь?

Эпидемиологи и гигиенисты – врачи невидимого фронта. Они не лечат людей, поэтому пациенты сталкиваются с ними крайне редко. Но не будь этих специалистов, люди никогда не пережили бы тиф, дифтерию, малярию и десятки других опаснейших заболеваний. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Юрий Святокум, ведущий ток-шоу:

Национальный календарь прививочный – я недавно прочитал, что пневмококковая инфекция скоро будет внесена туда. Какие вообще прививки входят в национальный календарь?