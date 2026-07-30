Новости по тегу #Курение в Беларуси

В паре содержатся тяжелые металлы, формальдегид и продукты разложения глицерина – эти вещества способны повреждать ДНК и повышать риск онкологии.
С таким предложением выступил Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Табачный дым создает проблемы, которые пытаются развеять. В Беларуси уже запрещено курить во многих общественных местах, и крыльцо у дома может также оказаться в «красной» зоне.
В Республике Беларусь рассматривается новый законопроект касательно ужесточения контроля рынка.
Согласно статистике, только в Могилевской области курит почти четверть населения старше 16 лет.
Советом министров издан ряд постановлений, которые ограничивают предложение данной продукции. На данный момент разрабатывает новый законопроект, направленный на борьбу и электронными сигаретами.
Депутаты готовят жесткий удар по «парящей» индустрии. Предлагается ограничить перечень крупных торговых представительств, которые будут импортировать и продавать подобную продукцию.
Мы выбрали в мессенджере товар и договорились о встрече с продавцом-нелегалом. В ответ получили видео, фото и даже координаты локации, где будет ждать курьер. Оказалось, это у входа в метро. Туда мы отправили тайного покупателя, которому еще не исполнилось 18...
За ложное срабатывание пожарной сигнализации курильщику полагается штраф.
Есть нюанс – вейпы приравнены к сигаретам.
Некоторое время назад в Беларуси была зарегистрирована первая смерть от вейпа. Скончалась девочка-подросток. Незадолго до трагедии она курила электронную сигарету. Случай фатальный, но что дальше?
Продажу электронных сигарет подросткам в Беларуси запрещает закон. При этом почти 80 % рынка одноразок – это нелегальный бизнес.
Документ предлагает усиление госрегулирования оборота этой продукции. Большинство участников мониторинга поддерживают инициативу.
11 октября 2026 17:00
11 октября 2026 16:57
11 октября 2026 16:55
11 октября 2026 16:50
11 октября 2026 16:35
11 октября 2026 14:56
11 октября 2026 14:55
11 октября 2026 14:53