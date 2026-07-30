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Новости по тегу #Курение в Беларуси

За 5 лет число несовершеннолетних вейперов в Беларуси выросло втрое
30 июля 2026 08:06

За 5 лет число несовершеннолетних вейперов в Беларуси выросло втрое

В Беларуси предлагают запретить курение возле домов и общежитий – депутаты обсуждают инициативу
14 июня 2026 17:29

В Беларуси предлагают запретить курение возле домов и общежитий – депутаты обсуждают инициативу

В Беларуси ужесточат правила продажи вейпов – юрист рассказала, что изменится
19 декабря 2025 09:54

В Беларуси ужесточат правила продажи вейпов – юрист рассказала, что изменится

Акция против никотина проходит в Беларуси
21 ноября 2025 14:03

Акция против никотина проходит в Беларуси

В Беларуси отмечается тенденция к увеличению количества курящих
21 ноября 2025 06:35

В Беларуси отмечается тенденция к увеличению количества курящих

В Беларуси готовят масштабную реформу по урегулированию никотиносодержащей продукции – что изменится?
16 ноября 2025 17:24

В Беларуси готовят масштабную реформу по урегулированию никотиносодержащей продукции – что изменится?

Продают вейпы детям – как нелегальные продавцы в Сети обходят запрет?
16 ноября 2025 17:22

Продают вейпы детям – как нелегальные продавцы в Сети обходят запрет?

Места общего пользования – что может грозить за курение в подъезде
28 мая 2025 13:52

Места общего пользования – что может грозить за курение в подъезде

Предусмотрены штрафы – где курить запрещено, узнали у юриста
28 мая 2025 13:51

Предусмотрены штрафы – где курить запрещено, узнали у юриста

Смертельно опасное увлечение! Как уберечь детей от вейпов и какие последствия электронок?
30 марта 2025 17:42

Смертельно опасное увлечение! Как уберечь детей от вейпов и какие последствия электронок?

В Беларуси около 15% школьников курят электронные сигареты – узнали, чем опасно модное увлечение
18 марта 2025 18:15

В Беларуси около 15% школьников курят электронные сигареты – узнали, чем опасно модное увлечение

«Белгоспищепром» предлагает ужесточить требования к электронным сигаретам
09 января 2025 07:02

«Белгоспищепром» предлагает ужесточить требования к электронным сигаретам