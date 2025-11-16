Искали всей страной! Как проходила поисковая операция Максима Зеньковича?

На неделе вся страна следила за тем, как разворачивались события в Березовском районе, где 6 дней искали Максима Зеньковича. Мальчик пропал еще 8 ноября. Он поехал кататься на велосипеде и не вернулся. К поискам подростка подключились десятки специалистов и волонтеров, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Те, кто не мог поучаствовать в поисках, молились за жизнь Максима. Но чуда не случилась. Мальчика обнаружили уже мертвым. Как проходила поисковая операция и что могло случиться с 14-летним подростком – на место ЧП отправилась съемочная группа СТВ.

Тысячи человек, сотни единиц техники и поисковая операция буквально нон-стоп. Это история, в стороне от которой не остался никто. Шесть долгих дней вся Беларусь не переставая следила за новостными лентами и жила в ожидании чуда. Чуда, которого, увы, не произошло. Деревня Карбовское Березинского района. Тихий уголок Беларуси, который за прошедшую неделю увидел многое: слезы, переживания, но в то же время искреннюю надежду и веру. Веру в то, что хрупкая жизнь все-таки не оборвалась.

Элла Маркевич, корреспондент:

Это последние место, где видели 14-летнего Максима Зеньковича. Он сюда вместе с мамой приехал из Минска погостить у дедушки. Утром субботы, 8 ноября, мальчик уехал на синем велосипеде в неизвестном направлении и не вернулся. Она первой забила тревогу, первой обратился к спасателям. Материнское сердце чувствовало – нельзя терять ни минуты. Такой домашний, чуткий, послушный… Даже сквозь боль происходящего мама Максима нашла в себе силы на короткий разговор. А еще на слова благодарности всем, кто в такие трудные дни оказался рядом.

Виктория Зенькович, мама Максима Зеньковича:

Тихий, спокойный, домашний.

– А как вы считаете, как это так случилось? Почему он так уехал?

– Просто катался и не туда повернул, я в этом уверена. Конечно же, всем огромное спасибо, если бы не они, то как бы мы его искали... И ведь искали всей Беларусью. Объявления в СМИ, интернет-ресурсах, соцсетях. И, конечно, масштабная спасательная операция. Операция, во время которой забыли про ночь, отдых и сон. Ради спасения маленького мальчика. Четкий план и никакого промедления. Штаб развернулся возле дома дедушки Максима. Поделенный на квадраты лес прочесывали метр за метром. «Красный щит» (а именно так называлась спецоперация) – встали на защиту работники лесхозов, МЧС, МВД, добровольцы – одним словом, все неравнодушные.

Я студент. Позвонил декану. Декан сказал: «Конечно, очень важное дело. Вперед, едь!» Приехали из Гродно, такой душевный порыв. Захотелось помочь. Вся страна собралась.