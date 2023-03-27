В 2023 году в Пуховичском районе отремонтируют 20 километров дорог

Новости Беларуси. С начала 2023 года в Минской области проведено свыше 20 тысяч квадратных метров ямочного ремонта дорожной сети. Это почти 80 % от плана и в полтора раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Пуховичском районе в 2023-м проведут текущий ремонт на 20 километрах дорог. Сейчас специалисты занимаются подготовкой автомагистралей к весенне-летнему периоду. Проводят уборку полосы отводов, автобусных остановок, замену дорожных знаков и элементов ограждения, а также ямочный ремонт. В райцентре основные работы ведутся на улицах Октябрьской и Андреевской.

Вячеслав Бандюк, главный инженер ДРСУ № 169 филиала КУП «Минскоблдорстрой»:

На текущий ремонт местной дорожной сети выделено на 2023 год порядка 2 миллионов 450 тысяч рублей. С начала 2023 года филиалом выполнено уже свыше 800 квадратных метров ямочного ремонта. На сегодня выполнено порядка 100 километров дорог, 82 километра с грунтовым покрытием.