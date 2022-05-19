Прочувствовать, что видели в свой последний полёт Ничипорчик и Куконенко. Рассказываем о Музее народного единства

Новости Беларуси. Майские дни уже вписаны в историю суверенной Беларуси как время памяти о настоящих подвигах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Владимир Карват, Андрей Ничипорчик и Никита Куконенко – имена героев, чей полет стал вечным в небе нашей страны. В Барановичах в единственном в стране Музее народного единства факты оживают. Кристина Протосовицкая – о живой памяти поколений.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Школа № 1 города Барановичи расположилась в одном из самых густонаселенных микрорайонов Боровки – более 20 тысяч человек. Молодые семьи с детьми – теперь образование для них в шаговой доступности. Крупнейшая школа в регионе рассчитана на тысячу мест. Но уже здесь учатся свыше полутора.

Ей всего год, а здесь же находится самый молодой музей Беларуси. Десятки посещений в месяц – взрослые и дети. Создание белорусского государства и события, которые определили независимость и суверенитет – в интерактивном формате.

Центральное место – летчикам-героям, которых особо чтят в Барановичах – 120-тысячном городе, где каждый благодарит за жизнь отважных офицеров. Настоящий прототип боевого самолета. Школьники могут прочувствовать, каково это, парить над родным городом, и что видели в свой последний полет майор Андрей Ничипорчик и лейтенант Никита Куконенко.

Глеб Дегель, ученик средней школы № 1 имени С.И. Грицевца Барановичей:

Гривцевца знаю – дважды Герой Советского Союза. Владимира Карвата, который Арабовщину спас, увел свой самолет от этой деревни. Думаю, да. Героизм должен быть на максимуме. Далеко не музей в классическом понимании, а, скорее, отсылка к будущему. Экспонатов здесь практически не встретить – им на смену технологии и то, что будто «заговорит» с посетителем.