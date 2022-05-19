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Прочувствовать, что видели в свой последний полёт Ничипорчик и Куконенко. Рассказываем о Музее народного единства

19 мая 2022 09:23
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Новости Беларуси. Майские дни уже вписаны в историю суверенной Беларуси как время памяти о настоящих подвигах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Владимир Карват, Андрей Ничипорчик и Никита Куконенко – имена героев, чей полет стал вечным в небе нашей страны. В Барановичах в единственном в стране Музее народного единства факты оживают.

Кристина Протосовицкая – о живой памяти поколений.

Прочувствовать, что видели в свой последний полёт Ничипорчик и Куконенко. Рассказываем о Музее народного единства-1

Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Школа № 1 города Барановичи расположилась в одном из самых густонаселенных микрорайонов Боровки более 20 тысяч человек. Молодые семьи с детьми теперь образование для них в шаговой доступности. Крупнейшая школа в регионе рассчитана на тысячу мест. Но уже здесь учатся свыше полутора.

Прочувствовать, что видели в свой последний полёт Ничипорчик и Куконенко. Рассказываем о Музее народного единства-4

Ей всего год, а здесь же находится самый молодой музей Беларуси. Десятки посещений в месяц – взрослые и дети. Создание белорусского государства и события, которые определили независимость и суверенитет – в интерактивном формате.

Прочувствовать, что видели в свой последний полёт Ничипорчик и Куконенко. Рассказываем о Музее народного единства-7

Центральное место – летчикам-героям, которых особо чтят в Барановичах – 120-тысячном городе, где каждый благодарит за жизнь отважных офицеров. Настоящий прототип боевого самолета. Школьники могут прочувствовать, каково это, парить над родным городом, и что видели в свой последний полет майор Андрей Ничипорчик и лейтенант Никита Куконенко. 

Прочувствовать, что видели в свой последний полёт Ничипорчик и Куконенко. Рассказываем о Музее народного единства-10

Глеб Дегель, ученик средней школы № 1 имени С.И. Грицевца Барановичей:
Гривцевца знаю дважды Герой Советского Союза. Владимира Карвата, который Арабовщину спас, увел свой самолет от этой деревни. Думаю, да. Героизм должен быть на максимуме.

Далеко не музей в классическом понимании, а, скорее, отсылка к будущему. Экспонатов здесь практически не встретить – им на смену технологии и то, что будто «заговорит» с посетителем.

Прочувствовать, что видели в свой последний полёт Ничипорчик и Куконенко. Рассказываем о Музее народного единства-13

Александр Литвинович, руководитель Музея народного единства средней школы № 1 имени С.И. Грицевца Барановичей:
Ребята даже элементарно могут попутешествовать по карте Беларуси. Для них есть панели, на которых магнитики с гербами городов. Мы ребятам раздаем, и каждый из них ищет город, который ему попал. Изучается не только местоположение этого города, но и символика. Вопросов возникает очень много: почему здесь колосок, что это за полоски. И у ребят просыпается интерес к изучению истории. Это, наверное, самое главное, для чего создаются музеи.

Прочувствовать, что видели в свой последний полёт Ничипорчик и Куконенко. Рассказываем о Музее народного единства-16

Кристина Протосовицкая:
Первый и единственный в стране Музей народного единства. Невидимая сила, которая держит нацию вместе это осознание, как мы похожи и чего достигли вместе. Три десятка лет суверенитета в одном пространстве. Кто мы – выбираем сами.

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# Музей # общество # Владимир Карват # Андрей Ничипорчик # Никита Куконенко # Сергей Грицевец # Кристина Протосовицкая # Глеб Дегель # Александр Литвинович # Фотофакт

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