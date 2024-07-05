Из 6000 отобрали 108. Участник «Суперниндзя. Дети» рассказал, ка удалось попасть на известное экстрим-шоу

Кто такие ниндзя? Тайные, хитрые воины, обладающие самыми немыслимыми умениями и знаниями. А кто такие суперниндзя? Это смелые. Открытые люди, которые готовы рассказать о себе и показать все, что умеют, в честном сражении. Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – участник детской версии спортивного экстрим-шоу «Суперниндзя. Дети» Денис Карпович.

Ольга Бурлакова, ведущая:

Ты покорил всех белорусов участием в этом шоу, особенно когда нес флаг. Это так красиво! И гордость берет за то, что у нас растет такое поколение! Расскажи о своей гражданской позиции. Александра Каштанова, ведущая:

Я слышала, что ты решил везде путешествовать и принимать участие с флагом. Куда бы ты ни отправился, ты всегда берешь его с собой.