Из 6000 отобрали 108. Участник «Суперниндзя. Дети» рассказал, ка удалось попасть на известное экстрим-шоу

Кто такие ниндзя? Тайные, хитрые воины, обладающие самыми немыслимыми умениями и знаниями. А кто такие суперниндзя? Это смелые. Открытые люди, которые готовы рассказать о себе и показать все, что умеют, в честном сражении.
Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – участник детской версии спортивного экстрим-шоу «Суперниндзя. Дети» Денис Карпович.
Ольга Бурлакова, ведущая:
Ты покорил всех белорусов участием в этом шоу, особенно когда нес флаг. Это так красиво! И гордость берет за то, что у нас растет такое поколение! Расскажи о своей гражданской позиции.
Александра Каштанова, ведущая:
Я слышала, что ты решил везде путешествовать и принимать участие с флагом. Куда бы ты ни отправился, ты всегда берешь его с собой.
Денис Карпович, спортсмен – учащийся СДЮШ Олимпийского резерва по прыжкам на батуте и акробатике Министерства образования Республики Беларусь, мастер спорта Республики Беларусь:
Я выступал за Беларусь, потому что я тут родился. Я очень люблю Беларусь, поэтому всегда буду выступать с белорусским флагом.
Александра Каштанова:
Как ты решился участвовать в таком масштабном шоу?
Денис Карпович:
Об этом я узнал от мамы. В соцсетях было написано, что ведутся кастинги. Мы решили попробовать. И из 6 000 участников отобрали 108 человек.
Я занимаюсь акробатикой с шести лет, выполнил мастера спорта в 11 лет. Я хочу взять реванш на шоу, еще раз пойти и выиграть.
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