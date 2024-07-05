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Из 6000 отобрали 108. Участник «Суперниндзя. Дети» рассказал, ка удалось попасть на известное экстрим-шоу

05 июля 2024 12:52
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Кто такие ниндзя? Тайные, хитрые воины, обладающие самыми немыслимыми умениями и знаниями. А кто такие суперниндзя? Это смелые. Открытые люди, которые готовы рассказать о себе и показать все, что умеют, в честном сражении.

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – участник детской версии спортивного экстрим-шоу «Суперниндзя. Дети» Денис Карпович.

Из 6000 отобрали 108. Участник «Суперниндзя. Дети» рассказал, ка удалось попасть на известное экстрим-шоу-1

Ольга Бурлакова, ведущая:
Ты покорил всех белорусов участием в этом шоу, особенно когда нес флаг. Это так красиво! И гордость берет за то, что у нас растет такое поколение! Расскажи о своей гражданской позиции.

Александра Каштанова, ведущая:
Я слышала, что ты решил везде путешествовать и принимать участие с флагом. Куда бы ты ни отправился, ты всегда берешь его с собой.

Из 6000 отобрали 108. Участник «Суперниндзя. Дети» рассказал, ка удалось попасть на известное экстрим-шоу-4

Денис Карпович, спортсмен – учащийся СДЮШ Олимпийского резерва по прыжкам на батуте и акробатике Министерства образования Республики Беларусь, мастер спорта Республики Беларусь:
Я выступал за Беларусь, потому что я тут родился. Я очень люблю Беларусь, поэтому всегда буду выступать с белорусским флагом.

Александра Каштанова:
Как ты решился участвовать в таком масштабном шоу?

Денис Карпович:
Об этом я узнал от мамы. В соцсетях было написано, что ведутся кастинги. Мы решили попробовать. И из 6 000 участников отобрали 108 человек.

Я занимаюсь акробатикой с шести лет, выполнил мастера спорта в 11 лет. Я хочу взять реванш на шоу, еще раз пойти и выиграть.

Подробнее смотрите в видео.

# Белорусские спортсмены # общество

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