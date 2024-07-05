В Минск прибыл уникальный передвижной музей «Поезд Победы»

Ожившая история в каждом вагоне. Уникальный передвижной музей «Поезд Победы» прибыл в Минск. Интерактивная экспозиция посвящена подвигу советского народа в годы Великой Отечественной, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На вокзале состав встретили торжественно. Прошел митинг, посвященный началу демонстрации экспозиции в столице. А главными гостями мероприятий стали ветераны. Каждый из 10 вагонов отражает определенный временной отрезок и повествует о судьбе солдат, узников концлагерей, санитаров и ученых, которые ковали Великую Победу.

Полное погружение в прошлое обеспечивают видеопроекторы, «живые» стены, театральное освещение и музыкальное сопровождение. В 2023 году экспозиция пополнилась новым вагоном, центральной темой в котором стали военные трибуналы над нацистами.