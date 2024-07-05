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В Минск прибыл уникальный передвижной музей «Поезд Победы»

05 июля 2024 13:35
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Ожившая история в каждом вагоне. Уникальный передвижной музей «Поезд Победы» прибыл в Минск. Интерактивная экспозиция посвящена подвигу советского народа в годы Великой Отечественной, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минск прибыл уникальный передвижной музей «Поезд Победы»-1

На вокзале состав встретили торжественно. Прошел митинг, посвященный началу демонстрации экспозиции в столице. А главными гостями мероприятий стали ветераны. Каждый из 10 вагонов отражает определенный временной отрезок и повествует о судьбе солдат, узников концлагерей, санитаров и ученых, которые ковали Великую Победу.

Полное погружение в прошлое обеспечивают видеопроекторы, «живые» стены, театральное освещение и музыкальное сопровождение. В 2023 году экспозиция пополнилась новым вагоном, центральной темой в котором стали военные трибуналы над нацистами.

В Минск прибыл уникальный передвижной музей «Поезд Победы»-4

Вадим Гигин, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси:
Сегодня здесь, на перроне Минского железнодорожного вокзала, мы, безусловно, вспоминаем и особенно вспоминаем железнодорожников. Потому что без их подвига, без того огромного труда, который был совершен, не было бы блестящей операции «Багратион», не было бы освобождения, не было бы Победы. Мы хотим перенять вот этот огонь патриотизма, памяти и передать ее следующим поколениям.

В Минск прибыл уникальный передвижной музей «Поезд Победы»-7

Свой путь по стране уникальный передвижной музей начал 21 июня в Бресте и уже побывал в 10 городах. В столице он пробудет два дня, после чего вновь отправится в путешествие. Всего в маршрутном листе «Поезда Победы» 23 остановки.

# Выставка # общество # Вадим Гигин

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