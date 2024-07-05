Прямой эфир

В Минском аэропорту задержали двух мужчин при попытке незаконно пересечь границу

05 июля 2024 13:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Попытка незаконно пересечь границу. В Минском аэропорту ночью 3 июля задержали двоих мужчин, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. При оформлении рейса, следующего из белорусской столицы в Ереван, они предъявили пограничникам сомнительного вида документы.

В Минском аэропорту задержали двух мужчин при попытке незаконно пересечь границу-1

Специалисты усомнились в подлинности загранпаспортов на имена граждан Ирана. После проверки выяснилось, что фото владельцев в них заменены. В процессе разбирательств в вещах иностранцев пограничники обнаружили их действительные документы. Нарушители задержаны. Им может грозить штраф до 100 базовых величин, а за использование поддельных документов – уголовная ответственность. Кроме того, установлено, что нарушители в 2023 году были депортированы из Беларуси на родину с запретом въезда в нашу страну на пять лет. За это также предусмотрена уголовная ответственность.

# Граница # общество

Другие новости рубрики

Все новости
Из 6000 отобрали 108. Участник «Суперниндзя. Дети» рассказал, ка удалось попасть на известное экстрим-шоу
05 июля 2024 12:52

Из 6000 отобрали 108. Участник «Суперниндзя. Дети» рассказал, ка удалось попасть на известное экстрим-шоу

Как поднимали флаг СТВ на Эльбрус? Пообщались с редактором, которая покорила вершину
05 июля 2024 12:51

Как поднимали флаг СТВ на Эльбрус? Пообщались с редактором, которая покорила вершину

В топе – сервисный отряд. Рассказываем, как проходит трудовой семестр у белорусских студентов
05 июля 2024 12:49

В топе – сервисный отряд. Рассказываем, как проходит трудовой семестр у белорусских студентов