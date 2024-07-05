В Минском аэропорту задержали двух мужчин при попытке незаконно пересечь границу

Специалисты усомнились в подлинности загранпаспортов на имена граждан Ирана. После проверки выяснилось, что фото владельцев в них заменены. В процессе разбирательств в вещах иностранцев пограничники обнаружили их действительные документы. Нарушители задержаны. Им может грозить штраф до 100 базовых величин, а за использование поддельных документов – уголовная ответственность. Кроме того, установлено, что нарушители в 2023 году были депортированы из Беларуси на родину с запретом въезда в нашу страну на пять лет. За это также предусмотрена уголовная ответственность.