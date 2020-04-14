«Процесс довольно сложный». Как посадить первоцветы на газоне

Елена Макаревич: Да. Я не представляю весеннего сада без этих первоцветов. Это крокусы, подснежники, фиалки и разные другие. Как-то я увидела очень красивую картинку, как крокусы были посажены на газоне. Я решила попробовать это реализовать у себя в саду. Не знаю, как в дальнейшем будет это все в уходе, но надеюсь, что к тому времени, пока газон надо будет косить, они перецветут и успешно будут ждать следующего сезона.

Вероника Третьякова: У вас есть крокусы. Вот расскажите.

Как посадить первоцветы на газоне, рассказали в программе « Новое утро» на РТР-Беларусь .

Но процесс довольно сложный, потому что надо аккуратно вырезать газон, посадить в специальную корзинку для луковичных, потом аккуратно все это положить, чтобы муж не заметил, что тут кто-то похозяйничал на его территории.

Елена Макаревич: Тут спят мои любимые цветы. В данный момент они стали очень модными – это гортензия крупнолистная. Обязательно для них надо такое плотное укрытие, чтобы не подмерзли цветочные почки.

Вероника Третьякова: У вас еще какие-то массивные укрытия сохранились. Кто тут спит?

В этом году я попробовала сделать вот такое: там внутри сетка, листва, потом спанбонд и сверху немножко для того, чтобы туда не попадала влага, просто еще укрыла пленкой.

Вероника Третьякова:

Но тревожить их еще пока рано?

Елена Макаревич:

Да, рано еще. Подождем, когда уже точно будет тепло и не будет возвратных заморозков. Приезжайте, откроем и посмотрим. Они очень красивые, они и розовые, и синие, и бордовые. Очень хорошие и красивые сорта.