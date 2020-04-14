«Они страдают от резкого перепада температуры». Когда открывать и подкармливать розы

Елена Макаревич, садовод-любитель:

Весна. Сейчас еще невозможно представить всю красоту, которая будет летом. Приезжайте летом и тогда будет больше красоты. «Процесс довольно сложный». Как посадить первоцветы на газоне Вероника Третьякова, корреспондент:

У вас еще розы накрыты. Елена Макаревич:

Они не совсем накрыты, я уже их постепенно открывала. Но сейчас возвратные заморозки были несколько ночей, поэтому полностью спанбонд я не сняла.

Вероника Третьякова:

Весеннее снятие укрытий, какая-то первичная обработка, обрезка. Как это происходит у вас? Елена Макаревич:

Я делаю это все постепенно, но стараюсь это делать тогда, когда уже нет сильных возвратных заморозков. Конечно, розы от мороза не страдают, но они страдают от резкого перепада температуры. Когда ночью минус, вот сейчас бывает, а днем 10-12 тепла. Вот этот перепад очень плохо на них сказывается. Поэтому я еще немножко подожду, потом открою их в пасмурный день. Буду стараться тогда, чтобы не было солнца. Обрежу и сделаю первую обработку.

Первую обработку я делаю медьсодержащими препаратами. Сейчас их много, можно выбрать, кому что нравится: либо бордоская жидкость, либо Оксихом и другие препараты с медью. Вероника Третьякова:

Можем ли мы залезть под укрытие и проверить, как они там? Елена Макаревич:

Да. Залазить не будем, но мы откроем и посмотрим. Вот я спанбонд прикрепляю к земле такими спицами. Удобно. А сюда ставлю дуги.

Вот видите, как они уже хорошо проснулись. Вижу, что есть некоторые вопросы. Вот это роза здоровая и вижу, что на другой есть болезнь, поэтому это все надо срезать и обязательно обработать.