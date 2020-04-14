«Словами нельзя передать, что там было! Месиво. Страшно было». Воспоминания ветерана-фельдшера о ВОВ

Спасать человеческие жизни Георгий Лозыченко решил еще в далекой юности. В школе был отличником, а в 1939 году поступил в Харьковское военно-медицинское училище. Спустя 2 года учебы молодой фельдшер получил распределение в борисовские Печи. Свое командировочное предписание он планировал сдать 23 июня 1941 года, в итоге прошел с ним всю войну.

Георгий Лозыченко, ветеран Великой Отечественной войны:

Прибегаю в городок, и как раз в это время выступает Молотов. Без объявления войны началась бомбежка городов Советского Союза.

Свое первое боевое задание он помнит, как сейчас. И до сих пор удивляется, как смог выжить. Георгий Лозыченко:

Меня вызвал начальник медсанбата и говорит, вам нужно поехать в Минск и привезти пополнение врачей. Словами нельзя передать, что там было! Месиво. Беженцы, машины, повозки, люди. Все вот так было перемешано. Страшно было!

Георгий Леонтьевич редко подолгу задерживался на одном месте. Помощь и перевозка раненых товарищей стали целью №1. Бои за Москву, Тульская оборонительная операция, Ржевское сражение, Смоленский котел. На глазах молодого фельдшера творилась история, в которой не было ни одного радостного эпизода. Георгий Лозыченко:

Каждая минута, может быть, даже секунда управляла людьми. Мы не знали, где, кто и когда погибнет, и гибли на глазах люди. Там счастье было, что остался жив.

Ранения, травмы, переломы и контузии стали обыденностью. Спасая жизни солдат, молодой помощник врача и сам не раз был на волосок от смерти. Георгий Лозыченко:

Погрузили на повозку раненых, разорвался снаряд в нескольких метрах. Меня сбило, инструктор подскочил, смотрит, шинель пробита и кровь.

Единственной отдушиной на фронте были письма. Пожелтевшие от времени листы вместе с черно-белыми фотографиями ветеран пересматривает с дочерью Галиной. Она чуть ли не наизусть знает содержание этих бумажных треугольников. Георгий Леонтьевич отправлял их своей будущей жене, стараясь между строк спрятать самые сокровенные чувства.

Георгий Лозыченко:

Переписка была открытая. Нельзя было указать, что я под Смоленском, под Вязьмой, в Туле. Вычеркивали. Цензура.

Про Великую Победу молодой, но уже опытный фельдшер узнал в польском Сопоте за день до официального объявления. Георгий Лозыченко:

Числа 8-го один связист мне говорит: война уже закончилась. Союзники передали.