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«Словами нельзя передать, что там было! Месиво. Страшно было». Воспоминания ветерана-фельдшера о ВОВ

14 апреля 2020 08:03
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Спасать человеческие жизни Георгий Лозыченко решил еще в далекой юности. В школе был отличником, а в 1939 году поступил в Харьковское военно-медицинское училище. Спустя 2 года учебы молодой фельдшер получил распределение в борисовские Печи. Свое командировочное предписание он планировал сдать 23 июня 1941 года, в итоге прошел с ним всю войну.

«Словами нельзя передать, что там было! Месиво. Страшно было». Воспоминания ветерана-фельдшера о ВОВ-1

Георгий Лозыченко, ветеран Великой Отечественной войны:
Прибегаю в городок, и как раз в это время выступает Молотов. Без объявления войны началась бомбежка городов Советского Союза.

«Словами нельзя передать, что там было! Месиво. Страшно было». Воспоминания ветерана-фельдшера о ВОВ-4

Свое первое боевое задание он помнит, как сейчас. И до сих пор удивляется, как смог выжить.

Георгий Лозыченко:
Меня вызвал начальник медсанбата и говорит, вам нужно поехать в Минск и привезти пополнение врачей. Словами нельзя передать, что там было! Месиво. Беженцы, машины, повозки, люди. Все вот так было перемешано. Страшно было!

«Словами нельзя передать, что там было! Месиво. Страшно было». Воспоминания ветерана-фельдшера о ВОВ-7

Георгий Леонтьевич редко подолгу задерживался на одном месте. Помощь и перевозка раненых товарищей стали целью №1. Бои за Москву, Тульская оборонительная операция, Ржевское сражение, Смоленский котел. На глазах молодого фельдшера творилась история, в которой не было ни одного радостного эпизода.

Георгий Лозыченко:
Каждая минута, может быть, даже секунда управляла людьми. Мы не знали, где, кто и когда погибнет, и гибли на глазах люди. Там счастье было, что остался жив.

«Словами нельзя передать, что там было! Месиво. Страшно было». Воспоминания ветерана-фельдшера о ВОВ-10

Ранения, травмы, переломы и контузии стали обыденностью. Спасая жизни солдат, молодой помощник врача и сам не раз был на волосок от смерти.

Георгий Лозыченко:
Погрузили на повозку раненых, разорвался снаряд в нескольких метрах. Меня сбило, инструктор подскочил, смотрит, шинель пробита и кровь.

«Словами нельзя передать, что там было! Месиво. Страшно было». Воспоминания ветерана-фельдшера о ВОВ-13

Единственной отдушиной на фронте были письма. Пожелтевшие от времени листы вместе с черно-белыми фотографиями ветеран пересматривает с дочерью Галиной. Она чуть ли не наизусть знает содержание этих бумажных треугольников. Георгий Леонтьевич отправлял их своей будущей жене, стараясь между строк спрятать самые сокровенные чувства.

«Словами нельзя передать, что там было! Месиво. Страшно было». Воспоминания ветерана-фельдшера о ВОВ-16

Георгий Лозыченко:
Переписка была открытая. Нельзя было указать, что я под Смоленском, под Вязьмой, в Туле. Вычеркивали. Цензура.

«Словами нельзя передать, что там было! Месиво. Страшно было». Воспоминания ветерана-фельдшера о ВОВ-19

Про Великую Победу молодой, но уже опытный фельдшер узнал в польском Сопоте за день до официального объявления.

Георгий Лозыченко:
Числа 8-го один связист мне говорит: война уже закончилась. Союзники передали.

«Словами нельзя передать, что там было! Месиво. Страшно было». Воспоминания ветерана-фельдшера о ВОВ-22

После войны Георгий Лозыченко еще 30 лет отдал службе в армии. Грудь ветерана усыпана наградами. Медаль «За отвагу», «За боевые заслуги», Орден Красной Звезды. Но для него нет дороже регалии, чем быть тем, кто лично приближал Великую Победу.

«Словами нельзя передать, что там было! Месиво. Страшно было». Воспоминания ветерана-фельдшера о ВОВ-25

# Великая Отечественная война # общество # Георгий Лозыченко # Евгений Шилов # Фотофакт # ветераны

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