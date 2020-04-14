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Последние данные по коронавирусу в Беларуси. Ситуация на 14 апреля

14 апреля 2020 08:33
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Новости Беларуси. По состоянию на 14 апреля в Беларуси сделано 71 тыс. 875 тестов на COVID-19. 

Как сообщает Минздрав, выявлены 3281 человек с коронавирусом, из них 2444 человека находятся в больницах. У остальных пациентов заболевание протекает в лёгкой форме, они проходят лечение амбулаторно. 

В поддержке аппарата ИВЛ нуждаются 57 человек. Скончались 33 пациента, у которых хронические заболевания были отягощены коронавирусом. 

Ранее врачи назвали пять важных фактов о COVID-19 в Беларуси.

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# Коронавирус # общество

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