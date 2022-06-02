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Борьба, штанга и футбол. Как смолевичская спортшкола воспитывает будущих чемпионов?

02 июня 2022 13:48
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Новости Беларуси. Уже свыше полувека смолевичская Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва выпускает талантливых спортсменов. Сейчас на базе учреждения занимаются свыше 300 юных звезд, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Борьба, штанга и футбол. Как смолевичская спортшкола воспитывает будущих чемпионов?-1

Юлия Минич, корреспондент:
Вольная борьба, тяжелая атлетика и футбол. В смолевичской СДЮШОР воспитывают будущих чемпионов. Для этого созданы все условия: есть необходимая материально-техническая база и сильный тренерский состав.

Борьба, штанга и футбол. Как смолевичская спортшкола воспитывает будущих чемпионов?-3

Прицеливание, пас, удачный проход и – гол. Утро только началось, а юные спортсмены уже на поле. И со всем усердием проводят тренировку. Станислав Саевич в секции футбола занимается полтора года. В команде он нападающий. Ведет мяч и ловко забивает в ворота.

Борьба, штанга и футбол. Как смолевичская спортшкола воспитывает будущих чемпионов?-5

Станислав Саевич:
В школе, когда я был в первом классе, пришел тренер. Мне очень сильно нравился футбол, и я решил заниматься им. Я стремлюсь к большему, чтобы родители гордились мною. Хочу дальше продолжать, чтобы стать чемпионом.

Сначала разминка и только потом основное занятие. Ребята тренируют передачи, отрабатывают броски. У каждого уже проявляется своя особенная тактика, что помогает команде добиваться неплохих показателей.

Подробности в видеоматериале

# Государственная политика в области спорта # Юлия Минич

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