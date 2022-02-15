Проблемы с засыпанием, тревожный сон. Как бессонница может отразиться на здоровье?

Любые нарушения сна вредны. Это приводит к рассеянности и раздражительности днем, а также к существенному снижению продуктивности жизни.
Любые нарушения сна вредны. Это приводит к рассеянности и раздражительности днем, а также к существенному снижению продуктивности жизни.
Ольга Власова, сомнолог, психотерапевт:
Бессонница – это не только проблема с засыпанием. Бессонница также может проявляться частыми ночными пробуждениями, а также к бессоннице относится такое состояние, когда вы просыпаетесь за час-два до будильника и у вас не получается заснуть.
Расстройства сна могут быть связаны с его количеством и качеством. Но есть и другие причины.
Кристина Смольская, психолог, эксперт по эмоциональному интеллекту:
Причины бессонницы можно подразделить на три типа. Первый тип – это результат заболеваний. Это могут быть проблемы со щитовидной железой, дефицит витамина D, калия, проблемы с сердцем, ожирение, диабет. Второй тип причины – это психологические проблемы: результат депрессии, тревожного расстройства, это результат эмоционального выгорания, и тогда, естественно, лечить нужно не бессонницу, лечить нужно причину. И третья причина бессонницы – это стресс. Когда у нас много кортизола, организм может отказываться спать.
Ольга Власова:
Острая бессонница может случиться на фоне каких-то переживаний в жизни. На фоне острого заболевания, травмы. Она, как правило, проходит самостоятельно и никаких вмешательств извне не требует. Что касается хронической бессонницы – это уже тогда, когда вы не удовлетворены своим сном на протяжении трех месяцев и более. Это серьезная проблема.
Каждый, кто сталкивался с такой проблемой, помнит, как это неприятно. Что уж говорить о людях, которые мучаются далеко не одну ночь. Специалисты отмечают: главное не заниматься самолечением. Не берите снотворные наугад в аптеке. Возможно, ваша бессонница является причиной некой проблемы, которую нужно решать другими способами.
Ольга Власова:
Что касается обследования, то есть перечень анализов, которые необходимо сдавать при хронической бессоннице. Часть есть общеклинических, плюс, обязательно гормоны щитовидной железы учитываются. И классикой сомнологии является такое исследование, как полисомнография. Тогда, когда во время сна регистрируется у человека сердечный ритм, дыхание, насыщение крови кислородом.
Если вы не высыпаетесь, то чувствуете сонливость днем. В борьбе с бессонницей вам помогут следующие советы.
Ольга Власова:
Время отхода ко сну и время пробуждения должно быть одинаковым. К тому, чтобы наладить сон, также стоит отнести достаточное количество физической активности в течение дня. Также уменьшение употребления кофеинсодержащих продуктов.
Кристина Смольская:
Проветрить помещение. В комнате вам должно быть комфортно. Шторы хорошие, чтобы вырабатывался мелатонин, должна быть темнота, никаких фонарей, которые светят в окно. Мы должны убрать дополнительные источники света: телефоны, телевизор. Желательно за 2-3 часа до сна настраиваться на успокоение. Принять ванну очень хорошо с эфирными маслами: лаванда, ромашка, мята.
Часто человек не может заснуть из-за активации мозговых процессов, когда прокручивает ситуацию и это мешает ему расслабиться.
Кристина Смольская:
Если мешают уснуть негативные мысли, допустим, они ходят постоянно по кругу. Хорошо бы встать и выписать все эти мысли просто вот в хаотичном порядке на бумагу. Как правило, когда мы выписываем свои мысли, свои эмоции, наша центральная нервная система успокаивается. Это так называемая отреагирование, мы достаем из себя все то, что нас беспокоит. Если это на протяжении долгого периода времени: либо бессонница, либо сонливость днем, хорошо бы, конечно, начать с соблюдения гигиены сна, если это не помогает, то обратиться к врачу.