Проблемы с засыпанием, тревожный сон. Как бессонница может отразиться на здоровье?

Любые нарушения сна вредны. Это приводит к рассеянности и раздражительности днем, а также к существенному снижению продуктивности жизни.

Ольга Власова, сомнолог, психотерапевт:

Бессонница – это не только проблема с засыпанием. Бессонница также может проявляться частыми ночными пробуждениями, а также к бессоннице относится такое состояние, когда вы просыпаетесь за час-два до будильника и у вас не получается заснуть. Расстройства сна могут быть связаны с его количеством и качеством. Но есть и другие причины.

Кристина Смольская, психолог, эксперт по эмоциональному интеллекту:

Причины бессонницы можно подразделить на три типа. Первый тип – это результат заболеваний. Это могут быть проблемы со щитовидной железой, дефицит витамина D, калия, проблемы с сердцем, ожирение, диабет. Второй тип причины – это психологические проблемы: результат депрессии, тревожного расстройства, это результат эмоционального выгорания, и тогда, естественно, лечить нужно не бессонницу, лечить нужно причину. И третья причина бессонницы – это стресс. Когда у нас много кортизола, организм может отказываться спать. Ольга Власова:

Острая бессонница может случиться на фоне каких-то переживаний в жизни. На фоне острого заболевания, травмы. Она, как правило, проходит самостоятельно и никаких вмешательств извне не требует. Что касается хронической бессонницы – это уже тогда, когда вы не удовлетворены своим сном на протяжении трех месяцев и более. Это серьезная проблема.

Каждый, кто сталкивался с такой проблемой, помнит, как это неприятно. Что уж говорить о людях, которые мучаются далеко не одну ночь. Специалисты отмечают: главное не заниматься самолечением. Не берите снотворные наугад в аптеке. Возможно, ваша бессонница является причиной некой проблемы, которую нужно решать другими способами. Ольга Власова:

Что касается обследования, то есть перечень анализов, которые необходимо сдавать при хронической бессоннице. Часть есть общеклинических, плюс, обязательно гормоны щитовидной железы учитываются. И классикой сомнологии является такое исследование, как полисомнография. Тогда, когда во время сна регистрируется у человека сердечный ритм, дыхание, насыщение крови кислородом. Если вы не высыпаетесь, то чувствуете сонливость днем. В борьбе с бессонницей вам помогут следующие советы.

Ольга Власова:

Время отхода ко сну и время пробуждения должно быть одинаковым. К тому, чтобы наладить сон, также стоит отнести достаточное количество физической активности в течение дня. Также уменьшение употребления кофеинсодержащих продуктов.

Кристина Смольская:

Проветрить помещение. В комнате вам должно быть комфортно. Шторы хорошие, чтобы вырабатывался мелатонин, должна быть темнота, никаких фонарей, которые светят в окно. Мы должны убрать дополнительные источники света: телефоны, телевизор. Желательно за 2-3 часа до сна настраиваться на успокоение. Принять ванну очень хорошо с эфирными маслами: лаванда, ромашка, мята.

Часто человек не может заснуть из-за активации мозговых процессов, когда прокручивает ситуацию и это мешает ему расслабиться.