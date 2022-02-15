Корректировки земельного законодательства обсудят на совещании у Президента

Новости Беларуси. На совещании у главы государства 15 февраля рассматриваются корректировки земельного законодательства, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предлагаемые новации отражены в проекте указа, который Президент лично рассмотрел уже дважды. Такие подробности сообщает Telegram-канал «Пул первого». Сегодня изменения вынесены на обсуждение с участием представителей правительства и парламентского корпуса, к разговору также приглашены губернаторы.