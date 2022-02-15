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Корректировки земельного законодательства обсудят на совещании у Президента

15 февраля 2022 07:35
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Новости Беларуси. На совещании у главы государства 15 февраля рассматриваются корректировки земельного законодательства, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Корректировки земельного законодательства обсудят на совещании у Президента-1

Предлагаемые новации отражены в проекте указа, который Президент лично рассмотрел уже дважды. Такие подробности сообщает Telegram-канал «Пул первого». Сегодня изменения вынесены на обсуждение с участием представителей правительства и парламентского корпуса, к разговору также приглашены губернаторы.  

# Закон # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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