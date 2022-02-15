​Молочный шоколад «Президент» получил золотую медаль на международной выставке в Москве

Новости Беларуси. Шоколад «Президент» молочный получил золотую медаль на международной выставке «Продэкспо» в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Профессиональное жюри по достоинству оценило продукцию. Эксперты отмечают, что это достаточно сложный конкурс. Фаворитов было много. Участие приняли предприятия разных отраслей. В 2022 году более 2 000 компаний из более чем 50 стран привезли свою лучшую продукцию.