Православные верующие 15 февраля отмечают Сретение Господне. В этот день можно узнать, какой будет весна

Новости Беларуси. Православные верующие отмечают 15 февраля Сретение Господне, один из важнейших праздников церковного календаря, который символизирует встречу человека со Спасителем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В храмах проходят праздничные богослужения и освящаются свечи, а в молитвах верующих звучат просьбы о защите от греха. В народе считается, что с этого дня можно начинать подготовку к весеннему сезону.