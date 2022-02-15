Православные верующие 15 февраля отмечают Сретение Господне. В этот день можно узнать, какой будет весна

Новости Беларуси. Православные верующие отмечают 15 февраля Сретение Господне, один из важнейших праздников церковного календаря, который символизирует встречу человека со Спасителем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Православные верующие отмечают 15 февраля Сретение Господне, один из важнейших праздников церковного календаря, который символизирует встречу человека со Спасителем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В храмах проходят праздничные богослужения и освящаются свечи, а в молитвах верующих звучат просьбы о защите от греха. В народе считается, что с этого дня можно начинать подготовку к весеннему сезону.
Связаны с праздником и некоторые приметы. Если 15 февраля установится оттепель, весна будет ранняя и теплая, а вот дождливый день к продолжению холодов.