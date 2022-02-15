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Православные верующие 15 февраля отмечают Сретение Господне. В этот день можно узнать, какой будет весна

15 февраля 2022 09:36
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Новости Беларуси. Православные верующие отмечают 15 февраля Сретение Господне, один из важнейших праздников церковного календаря, который символизирует встречу человека со Спасителем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Православные верующие 15 февраля отмечают Сретение Господне. В этот день можно узнать, какой будет весна-1

В храмах проходят праздничные богослужения и освящаются свечи, а в молитвах верующих звучат просьбы о защите от греха. В народе считается, что с этого дня можно начинать подготовку к весеннему сезону.  

Православные верующие 15 февраля отмечают Сретение Господне. В этот день можно узнать, какой будет весна-4

Связаны с праздником и некоторые приметы. Если 15 февраля установится оттепель, весна будет ранняя и теплая, а вот дождливый день к продолжению холодов.  

# Православные в Беларуси # общество # Фотофакт

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