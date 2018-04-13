Проблемы и решения. Большое совещание по развитию зимних видов спорта у Президента

Новости Беларуси. Стратегия развития зимних видов спорта. 13 апреля этой теме было посвящено большое совещание у Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Серьезный разговор глава государства анонсировал по итогам Олимпиады-2018 в Южной Корее. И вот в штаб-квартире Национального олимпийского комитета собрались представители всей вертикали власти, спортивные функционеры, губернаторы. Открывая встречу, Александр Лукашенко в очередной раз подчеркнул, что спорт – один из приоритетов государственной политики. Победы белорусских атлетов работают на имидж страны и на популярность здорового образа жизни.

Разговор в штаб-квартире НОК. Обещанный серьезный разговор о зимних видах спорта. Функционеры, представители федераций, тренеры, чиновники. Каждый вид спорта курирует наблюдательный совет. Это позволяет должностным лицам услышать и решить проблемы спортсменов, используя административный ресурс. А на вершине вертикали — вице-президент НОК, вице-премьер и профильный министр. Все ответственные за результат собрались в одном зале. В олимпийской Корее белорусы выступали в 6 видах спорта: биатлон, фристайл, конькобежный спорт, шорт-трек, лыжные гонки, горнолыжный спорт. Претензии, несмотря на привезенные медали, есть ко всем. Ведь если бы не определенные обстоятельства, наград могло бы и не быть. «Золотой» прыжок Анны Гуськовой и не самое чистое приземление. Благо соперницы тоже не блеснули. Сенсационная победа биатлонисток в эстафете. На пределе своих возможностей выступила разве что Ирина Кривко. Президент дает оценку результатам.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ни один спортсмен, кроме Ирины Кривко, на своем уровне в эстафете не выступил. Скардино проиграла 45 или 50 секунд на этапе, а там не лучшие бежали. Первый этап она бежала, по-моему, 45 секунд! Я ей сказал при всех, она согласилась. Алимбекова чуть не померла на последнем подъеме. Я ей тоже в глаза об этом сказал: «Динара, это не бег. Если ты в будущем сезоне будешь так бежать, то ты с этим и останешься. Со случайной этой медалью».

Кривко пробежала, как всегда, бегала. Домрачева хуже. Совсем не обязательно было столько раз мазать на рубежах. Хорошо, что в последний раз не промазала. Мы видим эти недостатки. Поэтому эта золотая медаль для меня была – чуть сердце не вывалилось из груди. А мужики -- полный провал. В чем дело? Что произошло? «Миром правит интерес». Как вернуть тренерские кадры в белорусский хоккей?

У каждого вида свои причины и объяснения сложившейся ситуации. Но есть и общие для всех тенденции. Конькобежный спорт последние 15 лет заметно терял популярность. Меньше стало тренеров, меньше спортсменов. Сузилась и география развития вида спорта. В двух областях – Гомельской и Минской закрылись отделения. Парадокс, но даже строительство «Минск-Арены» не привлекло юных спортсменов. Отсутствие внутренней конкуренции вызывает у специалистов серьезное беспокойство.

Николай Ананьев, председатель Белорусского союза конькобежцев:

Наша главная задача – привлечь как можно больше молодежи для занятия этим тяжелым видом спорта. Я думаю, что у нас это получается. Ряд детских соревнований, которые мы проводим в течение сезона, это и «Незамерзайка», и «Звездочка», и «Серебряные коньки» позволит привлечь ребят к занятию спортом. Он становится в республике и, в частности, в Минске, популярным.

А вот шорт-трек и фигурное катание, напротив, прирастали численностью. Правда, медалей нам это так и не принесло. У специалистов есть предложение – обучать в школах катанию на роликах. Ведь победители в роликовых дисциплинах отлично выступают и на коньках. Проводить в стране соревнования так, чтобы они действительно привлекали и вызывали интерес, поручает Глава государства. Есть хорошие примеры: «Снежный снайпер», «Золотая шайба», «Кожаный мяч». На преемственность поколений не жалуются фристайлисты. Золото, пусть и с долей удачи, привезла наша молодая спортсменка. Но случай с Антоном Кушниром ставит перед специалистами другие вопросы. В центре города было слышно, какая была игра – Президент о победе «Немана»

Николай Козеко, главный тренер белорусской национальной команды по фристайлу:

Мировой спорт настолько политизирован сейчас, что трудно переоценить эту ситуацию. Должны быть контраргументы. Во-первых, если касается нашего вида спорта, то в судейском корпусе обязан быть весомый наш представитель, который оказывает воздействие на формирование мнения судейского коллектива.

Максимально задействовать должны ледовые арены. Есть поле и для работы министру образования. В каждой школе будут уделять должное внимание спортивной составляющей. Это возможность найти будущих спортсменов, приучить детей к активному и здоровому образу жизни. Но для этого предстоит укомплектовать инвентарем и специализированные классы, и общеобразовательные. На проблему спортивного инвентаря и оснащения в Беларуси внимание уже обратили. Приглашают на белорусскую площадку известного австрийского производителя лыж. Но это дело выбора владельцев бизнеса, наше же дело – своими силами обеспечить школы и прокаты. «Ничего лишнего быть не должно». Как будут развивать зимние виды спорта в регионах Беларуси?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Более того, лично расписал, кто будет делать лыжи, кто крепления современные к ним. Это же позорище! В Телеханах, ну ладно, делают деревянные лыжи – ничего страшного, нужно хорошие лыжи делать. Но оказывается, еще в мои годы, это же 50 лет назад, этими дужками пристегивают ботинки к лыжам. Как можно бежать на таких лыжах? Чтобы научиться лыжи почувствовать, деревянные, может быть, подойдут, может, основу положить пластиковую. Ратраки кто будет делать, кто заливочные машины будет делать и прочее? Это что, я вам должен расписывать? Я думаю, что новый министр спорта возьмет это на контроль. А вице-премьер следом ходить не будет, а будет управлять этой отраслью, а глава Администрации контролировать.

Уже есть поручения. Наша обувная фабрика работает над выпуском лыжных ботинок. Говорят, над разработкой отечественной лыжной смазки «колдуют» Белнефтехим и Академия наук. Все это для того, чтобы спорт стал по-настоящему массовым, а собрать ребенка в секцию было по силам.

Александр Барковец, папа воспитанника Витебского училища олимпийского резерва:

Государство предоставляет всю экипировку: начиная от кроссовок и заканчивая, скажем так, шапочкой. Все это есть. Но, мне как родителю, хочется, чтобы более качественную экипировку приобрести. И ботинки, чтобы они на ноге хорошо сидели, полегче было. Хочется приобрести это все, более качественную экипировку, скажем так.

В Сенницкой школе Олимпийского резерва занимаются более 300 детей. Треть увлечены биатлоном. Задача тренера —разглядеть талант в ребенке. Валерий Лекторов был первым учителем олимпийской чемпионки Ирины Кривко и сегодня продолжает искать таланты.

Тренерский штат в Сенно укомплектован полностью. Постепенно обновляется и инвентарь. В 2014, например, Домрачева с третьего олимпийского золота передала школе «победные» деньги. За них купили 4 пары хороших лыж и 2 винтовки. Они и несколько пар фактически неприкосаемы. Берегут для соревнований. Тренируются на тех, что проще и дешевле. А здесь уже и скорость. И сцепление с трассой уже не те.

Анатолий Горнак, директо Сенненской СДЮШОР:

Конечно, не хватает школе и мазей, и парафина, и ускорителей, хороших патронов. Федерация, конечно, нам выделяет черные патроны старых образцов. Для тренировочного процесса незаменимая вещь. Ребята стреляют с удовольствием. А высокого качества мы патронов не видим.