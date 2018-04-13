На Радуницу изменится движение общественного транспорта

Новости Беларуси. Накануне Радуницы столичные перевозчики обновили расписание общественного транспорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Накануне Радуницы столичные перевозчики обновили расписание общественного транспорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
По 17 апреля организованы городские и пригородные маршруты к местам захоронений. Подвозить на кладбища дополнительный транспорт будут с 7.00 до 20.00. Организуют также работу нескольких временных городских автобусных маршрутов, а на некоторых действующих, увеличат количество подвижного состава.
Детальную информацию можно узнать на сайте предприятия «Столичный транспорт и связь». Кроме того, традиционно для автовладельцев возле каждого минского кладбища организуют дополнительные места для парковки.