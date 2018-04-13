На Радуницу изменится движение общественного транспорта

По 17 апреля организованы городские и пригородные маршруты к местам захоронений. Подвозить на кладбища дополнительный транспорт будут с 7.00 до 20.00. Организуют также работу нескольких временных городских автобусных маршрутов, а на некоторых действующих, увеличат количество подвижного состава.