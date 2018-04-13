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На Радуницу изменится движение общественного транспорта

13 апреля 2018 19:38
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Новости Беларуси. Накануне Радуницы столичные перевозчики обновили расписание общественного транспорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На Радуницу изменится движение общественного транспорта-1

По 17 апреля организованы городские и пригородные маршруты к местам захоронений. Подвозить на кладбища дополнительный транспорт будут с 7.00 до 20.00. Организуют также работу нескольких временных городских автобусных маршрутов, а на некоторых действующих, увеличат количество подвижного состава.

На Радуницу изменится движение общественного транспорта-4

На Радуницу изменится движение общественного транспорта-6

Детальную информацию можно узнать на сайте предприятия «Столичный транспорт и связь». Кроме того, традиционно для автовладельцев возле каждого минского кладбища организуют дополнительные места для парковки.

# общество # Фотофакт # Общественный транспорт

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