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13 апреля. Что было, то было

13 апреля 2018 20:53
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Готовь сани летом

Эта народная мудрость, пожалуй, стала лейтмотивом обещанного Главой государства большого совещания по развитию зимнего спорта. Александр Лукашенко отметил, что спорту в стране уделяется огромное внимание. Ведь это и сплочение нации, и идеология государства, чтобы люди были здоровыми. Спорт – это, наконец, имидж страны. Вот почему надо много и на всех уровнях работать, чтобы держать эту сферу в тонусе и побеждать. «Мало хорошо выступать, – сказал Президент. – Надо завоевывать медали».

Да, у Беларуси немало больших достижений, громких побед, титулованных спортсменов. Но цели должны быть выше. Что мешает? Почему стыдно за уровень некоторых команд? Итоги Пхёнчхана просто удручают. Почему уже пять олимпийских циклов Гродненщина и Брестчина не дают результатов? Упал вклад и Минской области в олимпийскую копилку. Тут уж досталось губернаторам. Их специально сюда позвали послушать. И услышали: они должны быть ответственными за состояние спорта в регионах не меньше, чем за посевную.  Но пока нужной инициативы нет, мало они занимаются спортивной сферой. «Вы что, сами не видите, что это мы должны делать. Это наша работа, здоровье людей, в конце концов», – упрекал областных начальников Президент. На совещании отмечалось, что есть большие проблемы с подготовкой и квалификацией тренеров, питанием атлетов, неэффективно используются ледовые арены и катки. Пора серьезно ставить вопрос справедливости в олимпийском движении. Нужно в каждом виде спорта иметь долгосрочную стратегическую программу. Говоря о допинговых скандалах, Президент высказал твердое убеждение: спорт должен быть чистым.  

СМИ не рассказали

Пока Украина огорчает партнеров очередным демаршем, в Санкт-Петербурге заседают участники Межпарламентской ассамблеи СНГ. Сегодня они рассмотрели проект модельного Кодекса о культуре. Но хотелось бы слегка оглянуться на день вчерашний. И вот почему. В  рамках саммита встретились председатель Палаты представителей нашего парламента Владимир Андрейченко и глава СФ России Валентина Матвиенко, председательствующая в МПА СНГ. Официально сообщалось, что стороны обсудили направления сотрудничества, взаимодействие в рамках МПА СНГ, обменялись мнениями по широкому кругу вопросов и т.д. Словом, все четко, по протоколу. Однако был эпизод встречи, о котором репортеры не сказали.

13 апреля. Что было, то было-1

На одной из фотографий из Таврического дворца видим: Андрейченко преподносит женщине букет и небольшую картину в стиле импрессионистов. Надо полагать, это подарок Валентине Ивановне ко дню рождения. Правда, он был 7 апреля. Но встреча – лучший повод поздравить лично. 

Попали под раздачу

Сегодня Мининформ своим решением ограничил доступ к 11 интернет-ресурсам. На сей раз «под раздачу» попали 9 сайтов, предлагающих легкодоступные займы, 1 – за информацию о реализации наркотиков и 1 – за нарушение закона о рекламе. 

Откровенно говоря, сложно понять людей, которые верят в «бесплатный сыр». Речь о рекламе типа «деньги-дам-в долг-быстро-на руки-сколько хочешь…» Неужели работает!? Много ли клиентов? А довольных из них? А обманутых? Как бы там ни было, МАРТ не обнаружил владельцев этих ресурсов «про деньги» в реестре микрофинансовых организаций. Теперь уж, видно, придется этим щедрым отзывчивым людям проводить агитацию на столбах и заборах. Бывало в прежние годы. 

Наверняка многие из нас, кто заходил на automalinovka.info в поисках информации о купле-продаже машин, с сожалением воспримут сегодняшнюю новость от Мининформа. Да что тут поделать, коль нашалил сайт с рекламой: закон есть закон. Авось исправится.

# Что было, то было # общество # Валентина Матвиенко # Владимир Андрейченко

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