13 апреля. Что было, то было

Готовь сани летом

Эта народная мудрость, пожалуй, стала лейтмотивом обещанного Главой государства большого совещания по развитию зимнего спорта. Александр Лукашенко отметил, что спорту в стране уделяется огромное внимание. Ведь это и сплочение нации, и идеология государства, чтобы люди были здоровыми. Спорт – это, наконец, имидж страны. Вот почему надо много и на всех уровнях работать, чтобы держать эту сферу в тонусе и побеждать. «Мало хорошо выступать, – сказал Президент. – Надо завоевывать медали».

Да, у Беларуси немало больших достижений, громких побед, титулованных спортсменов. Но цели должны быть выше. Что мешает? Почему стыдно за уровень некоторых команд? Итоги Пхёнчхана просто удручают. Почему уже пять олимпийских циклов Гродненщина и Брестчина не дают результатов? Упал вклад и Минской области в олимпийскую копилку. Тут уж досталось губернаторам. Их специально сюда позвали послушать. И услышали: они должны быть ответственными за состояние спорта в регионах не меньше, чем за посевную. Но пока нужной инициативы нет, мало они занимаются спортивной сферой. «Вы что, сами не видите, что это мы должны делать. Это наша работа, здоровье людей, в конце концов», – упрекал областных начальников Президент. На совещании отмечалось, что есть большие проблемы с подготовкой и квалификацией тренеров, питанием атлетов, неэффективно используются ледовые арены и катки. Пора серьезно ставить вопрос справедливости в олимпийском движении. Нужно в каждом виде спорта иметь долгосрочную стратегическую программу. Говоря о допинговых скандалах, Президент высказал твердое убеждение: спорт должен быть чистым.

СМИ не рассказали

Пока Украина огорчает партнеров очередным демаршем, в Санкт-Петербурге заседают участники Межпарламентской ассамблеи СНГ. Сегодня они рассмотрели проект модельного Кодекса о культуре. Но хотелось бы слегка оглянуться на день вчерашний. И вот почему. В рамках саммита встретились председатель Палаты представителей нашего парламента Владимир Андрейченко и глава СФ России Валентина Матвиенко, председательствующая в МПА СНГ. Официально сообщалось, что стороны обсудили направления сотрудничества, взаимодействие в рамках МПА СНГ, обменялись мнениями по широкому кругу вопросов и т.д. Словом, все четко, по протоколу. Однако был эпизод встречи, о котором репортеры не сказали.