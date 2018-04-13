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В центре города было слышно, какая была игра – Президент о победе «Немана»

13 апреля 2018 20:39
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Новости Беларуси. 13 апреля состоялось совещание по зимним видам спорта. На встрече в НОК не могли не затронуть хоккей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В центре города было слышно, какая была игра – Президент о победе «Немана» -1

Хоть он и не был представлен на Олимпиаде. Причем пролетели мимо Игр уже не в первый раз. Народный вид спорта, собирающий, как ни один другой в Беларуси, полные трибуны. Почти 4 десятка ледовых дружин. В 2018 году интригу подарил внутренний чемпионат. Гродненский «Неман» в финальной серии одолел столичную «Юность».

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В центре города было слышно, какая была игра – Президент о победе «Немана» -4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
«Неман» выиграл – надо его поощрить всячески. Я поручал вам, чтобы вы с губернатором собрали ребят вечером, поблагодарили. Чтобы их встретили, как надо. Чтобы Гродно кипел, бурлил и понимал, что это их команда. Они поехали, они молодцы, они выиграли. Они играли, как когда-то Захаров играл. У них настроение такое было.

В центре города было слышно, какая была игра – Президент о победе «Немана» -7

Оказывается, и наши ребята могут интригу создать. И 10 тысяч там аж и вся «Чижовка-Арена» там стонала. В центре города было слышно, какая была игра. И это действительно была игра. И таких 4 команды у нас уже есть. Чуть слабее, чуть… А остальные?

Подробнее о большом совещании по зимним видам спорта здесь

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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