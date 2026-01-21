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Проблемы диагностики и лечения редких генетических заболеваний обсудили в Минске

21 января 2026 06:13
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В Минске обсудили проблемы диагностики и лечения редких генетических заболеваний. В мероприятии участвовали члены Совета Республики, ведущие ученые-генетики из Беларуси и России, а также семьи, воспитывающие детей с такими заболеваниями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проблемы диагностики и лечения редких генетических заболеваний обсудили в Минске-2

Эксперты наметили ключевые направления развития медицины в сфере редких генетических патологий. Главными приоритетами стали внедрение передовых технологий в повседневную врачебную практику; расширение международного сотрудничества в рамках СНГ. Особое внимание уделили перспективному проекту с применением искусственного интеллекта. Разработка позволяет выявлять признаки генетических заболеваний на ранних стадиях. 

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
В нашей стране всегда особое внимание уделяется людям, здоровью наших граждан. И совсем недавно на VII Всебелорусском народном собрании были определены приоритетные направления развития нашей страны. И первое ключевое направление – это демографическая и национальная безопасность, здоровье наших граждан. В развитиt этих приоритетов уже утверждена программа «Здоровье нации». В нашей стране, когда мы проанализировали, делается практически все, что сегодня необходимо для любого человека, который живет в Беларуси.

Проблемы диагностики и лечения редких генетических заболеваний обсудили в Минске-4

Согласно мировым данным, существует около 8 тысяч генетически обусловленных заболеваний. В Беларуси ведется системная работа по совершенствованию диагностики и терапии таких редких патологий. При этом учитываются как накопленный многолетний опыт, так и последние достижения науки.

# Медицина # Здравоохранение Беларуси # Государственная политика в области здравоохранения # Наталья Кочанова

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