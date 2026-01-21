Проблемы диагностики и лечения редких генетических заболеваний обсудили в Минске

В Минске обсудили проблемы диагностики и лечения редких генетических заболеваний. В мероприятии участвовали члены Совета Республики, ведущие ученые-генетики из Беларуси и России, а также семьи, воспитывающие детей с такими заболеваниями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эксперты наметили ключевые направления развития медицины в сфере редких генетических патологий. Главными приоритетами стали внедрение передовых технологий в повседневную врачебную практику; расширение международного сотрудничества в рамках СНГ. Особое внимание уделили перспективному проекту с применением искусственного интеллекта. Разработка позволяет выявлять признаки генетических заболеваний на ранних стадиях.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

В нашей стране всегда особое внимание уделяется людям, здоровью наших граждан. И совсем недавно на VII Всебелорусском народном собрании были определены приоритетные направления развития нашей страны. И первое ключевое направление – это демографическая и национальная безопасность, здоровье наших граждан. В развитиt этих приоритетов уже утверждена программа «Здоровье нации». В нашей стране, когда мы проанализировали, делается практически все, что сегодня необходимо для любого человека, который живет в Беларуси.