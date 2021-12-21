Блогер из Гродно осуждён на три года лишения свободы за оскорбление Президента и надругательство над госфлагом

Новости Беларуси. Три года лишения свободы за оскорбление Президента и надругательство над государственным флагом. В суде Щучинского района завершился процесс в отношении 37-летнего блогера из Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно материалам уголовного дела, в августе-сентябре 2020 года обвиняемый администрировал Instagram-аккаунт, в котором размещал оскорбительные комментарии в адрес главы государства. Кроме того, он демонстративно надругался над государственным флагом, причем свои действия снял на камеру мобильного телефона и затем опубликовал видео в Сети.

Валерия Таратынко, официальный представитель Генеральной прокуратуры Беларуси:

Следует отметить, что обвиняемый с августа 2020 года по август 2021 года неоднократно посещал судебные разбирательства по уголовным делам, связанным с организацией и подготовкой действий, грубо нарушающих общественный порядок, оскорблением главы государства и представителей власти, насилием либо угрозой его применения в отношении сотрудников ОВД. Затем на своей странице в социальной сети Instagram размещал недостоверную информацию о ходе таких процессов.