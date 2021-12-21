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Блогер из Гродно осуждён на три года лишения свободы за оскорбление Президента и надругательство над госфлагом

21 декабря 2021 17:09
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Новости Беларуси. Три года лишения свободы за оскорбление Президента и надругательство над государственным флагом. В суде Щучинского района завершился процесс в отношении 37-летнего блогера из Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Блогер из Гродно осуждён на три года лишения свободы за оскорбление Президента и надругательство над госфлагом-1

Согласно материалам уголовного дела, в августе-сентябре 2020 года обвиняемый администрировал Instagram-аккаунт, в котором размещал оскорбительные комментарии в адрес главы государства. Кроме того, он демонстративно надругался над государственным флагом, причем свои действия снял на камеру мобильного телефона и затем опубликовал видео в Сети.  

Блогер из Гродно осуждён на три года лишения свободы за оскорбление Президента и надругательство над госфлагом-4

Валерия Таратынко, официальный представитель Генеральной прокуратуры Беларуси:  
Следует отметить, что обвиняемый с августа 2020 года по август 2021 года неоднократно посещал судебные разбирательства по уголовным делам, связанным с организацией и подготовкой действий, грубо нарушающих общественный порядок, оскорблением главы государства и представителей власти, насилием либо угрозой его применения в отношении сотрудников ОВД. Затем на своей странице в социальной сети Instagram размещал недостоверную информацию о ходе таких процессов.  

Блогер из Гродно осуждён на три года лишения свободы за оскорбление Президента и надругательство над госфлагом-7

Отбывать наказание мужчина будет в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил, и может быть обжалован в апелляционном порядке.  

# Уголовное законодательство # общество # Валерия Таратынко # Александр Лукашенко # Фотофакт

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