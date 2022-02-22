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«Проблемных вопросов нет». Как в Федерации профсоюзов будут аккумулировать информацию о ходе референдума?

22 февраля 2022 19:38
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Новости Беларуси. Вся информация о ходе референдума будет аккумулирована в общественном информцентре Федерации профсоюзов Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Проблемных вопросов нет». Как в Федерации профсоюзов будут аккумулировать информацию о ходе референдума?-1

Более 40 тысяч наблюдателей от крупнейших общественных организаций приступили к своей работе с первого дня досрочного голосования. Главная цель – обеспечить контроль за соблюдением всех установленных законодательством процедур.

«Проблемных вопросов нет». Как в Федерации профсоюзов будут аккумулировать информацию о ходе референдума?-4

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
Мы можем сегодня получить информацию и получаем ее с каждого участка. Чтобы мы могли ее аккумулировать, обобщать, мы организовали в Доме профсоюзов общественный информационный центр, где практически ежечасно в режиме реального времени получаем эту информацию, что и как у нас происходит на участках в стране. Сегодня та информация, которая есть у нас, каких-то проблемных вопросов нет. Нарушений, которые могли бы повлиять на ход референдума тоже не выявлено.

«Проблемных вопросов нет». Как в Федерации профсоюзов будут аккумулировать информацию о ходе референдума?-7

Все наблюдатели прошли необходимое обучение. Сейчас каждый из них четко знает свои права и обязанности и в случае выявления нарушений готов подать соответствующее заявление в комиссию для оперативного устранения недочетов.

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# Референдум # общество # Михаил Орда # Фотофакт

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