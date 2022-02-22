«Проблемных вопросов нет». Как в Федерации профсоюзов будут аккумулировать информацию о ходе референдума?

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

Мы можем сегодня получить информацию и получаем ее с каждого участка. Чтобы мы могли ее аккумулировать, обобщать, мы организовали в Доме профсоюзов общественный информационный центр, где практически ежечасно в режиме реального времени получаем эту информацию, что и как у нас происходит на участках в стране. Сегодня та информация, которая есть у нас, каких-то проблемных вопросов нет. Нарушений, которые могли бы повлиять на ход референдума тоже не выявлено.