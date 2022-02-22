Персональная безопасность. Как изменится статья в Конституции об использовании личной информации?
Новости Беларуси. Выбор, который может изменить будущее страны, требует обдуманного подхода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Важен голос каждого белоруса. Какие изменения предложены для обновления Конституции? В чем суть поправок и какие перспективы подразумевает проект? Накануне референдума мы рассказываем то, что должен знать каждый.
Ксения Худолей, политический обозреватель:
Статья 28 – наша персональная безопасность. Сегодня, согласно Конституции, каждый белорус имеет право на защиту от незаконного вмешательства в его жизнь. В том числе от посягательства на тайну корреспонденции, телефонных и других сообщений, на защиту его чести и достоинства. Что предлагает обновленный проект?
Дополнить статью так: государство создает условия для защиты персональных данных и безопасности личности и общества при их использовании. Это значит, что конфиденциальные сведения о каждом из нас под защиту берет Основной закон страны.
В современном мире информация – полноценное оружие. Использовать его против нашей страны и народа в последнее время пытаются слишком часто. Сведения о семье, работе, финансах – все это могут применить в корыстных целях. Изменения в Конституцию запрещают использовать персональные данные белорусов для провокаций, саботажа, мошенничества и любого другого преступления. Это может стать нарушением наших конституционных прав. Выбор за нами, так давайте сделаем его не для галочки.
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