Персональная безопасность. Как изменится статья в Конституции об использовании личной информации?

Новости Беларуси. Выбор, который может изменить будущее страны, требует обдуманного подхода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Важен голос каждого белоруса. Какие изменения предложены для обновления Конституции? В чем суть поправок и какие перспективы подразумевает проект? Накануне референдума мы рассказываем то, что должен знать каждый.

Ксения Худолей, политический обозреватель:

Статья 28 – наша персональная безопасность. Сегодня, согласно Конституции, каждый белорус имеет право на защиту от незаконного вмешательства в его жизнь. В том числе от посягательства на тайну корреспонденции, телефонных и других сообщений, на защиту его чести и достоинства. Что предлагает обновленный проект?