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Персональная безопасность. Как изменится статья в Конституции об использовании личной информации?

22 февраля 2022 19:27
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Новости Беларуси. Выбор, который может изменить будущее страны, требует обдуманного подхода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Важен голос каждого белоруса. Какие изменения предложены для обновления Конституции? В чем суть поправок и какие перспективы подразумевает проект? Накануне референдума мы рассказываем то, что должен знать каждый.

Персональная безопасность. Как изменится статья в Конституции об использовании личной информации?-1

Ксения Худолей, политический обозреватель:
Статья 28 – наша персональная безопасность. Сегодня, согласно Конституции, каждый белорус имеет право на защиту от незаконного вмешательства в его жизнь. В том числе от посягательства на тайну корреспонденции, телефонных и других сообщений, на защиту его чести и достоинства. Что предлагает обновленный проект?

Персональная безопасность. Как изменится статья в Конституции об использовании личной информации?-4

Дополнить статью так: государство создает условия для защиты персональных данных и безопасности личности и общества при их использовании. Это значит, что конфиденциальные сведения о каждом из нас под защиту берет Основной закон страны.

Персональная безопасность. Как изменится статья в Конституции об использовании личной информации?-7

В современном мире информация – полноценное оружие. Использовать его против нашей страны и народа в последнее время пытаются слишком часто. Сведения о семье, работе, финансах – все это могут применить в корыстных целях. Изменения в Конституцию запрещают использовать персональные данные белорусов для провокаций, саботажа, мошенничества и любого другого преступления. Это может стать нарушением наших конституционных прав. Выбор за нами, так давайте сделаем его не для галочки.

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# Конституция # общество # Ксения Худолей # Фотофакт

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