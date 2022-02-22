«В этом году эта дата вообще волшебная». Нумеролог раскрыла тайну 22 февраля

Новости Беларуси. Во втором зимнем месяце одна красивая дата сменяет другую. А в ЗАГСах столицы невероятный ажиотаж, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Почему зеркальные числа так популярны? И что по этому поводу говорят нумерологи?

22.02.2022. Зеркальные даты, их еще называют даты-палиндромы, то есть число одинаково читается и слева направо, и справа налево. В эти дни количество свадеб увеличивается вдвое. Мода на них началась еще 20 лет назад, когда в 2001-м числа стали зеркалить.