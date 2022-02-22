Зеркальная дата 22.02.2022 и невероятный ажиотаж в ЗАГСах. Почему магия цифр так популярна?

Новости Беларуси. Во втором зимнем месяце одна красивая дата сменяет другую. А в ЗАГСах столицы невероятный ажиотаж, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Почему зеркальные числа так популярны? Верят ли молодожены в магию цифр и что по этому поводу говорят нумерологи? На свадебной церемонии побывала Вероника Кудринецкая.

Кольцами обмениваются Борис и Виктория. Новоиспеченные супруги познакомились через интернет, а спустя два года решили: это судьба. И подали заявление в ЗАГС. О цифрах не думали, говорит жених, но магия была.

Виктория и Борис Лампе, молодожены:

Знаете, говорят про зеркальные даты, но, когда я принял твердое решение жениться, я больше верил в магию скорости, чтобы быстрее жениться. Делай быстро, и на удачу.

Под звуки свадебного марша в зал заходят Вадим и Анастасия. Теперь у них одна фамилия – Костиковы. После напутственных слов регистратора и поздравлений молодая семья раскрывает секрет: для свадьбы они выбирали не место, а дату. Для некоторых пар принципиально, чтобы в свидетельстве о браке красовался парад двоек. И как шутит жених, дело тут даже не в потусторонних силах, теперь он точно не забудет, когда праздновать годовщину.