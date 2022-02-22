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Зеркальная дата 22.02.2022 и невероятный ажиотаж в ЗАГСах. Почему магия цифр так популярна?

22 февраля 2022 19:33
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Новости Беларуси. Во втором зимнем месяце одна красивая дата сменяет другую. А в ЗАГСах столицы невероятный ажиотаж, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Почему зеркальные числа так популярны? Верят ли молодожены в магию цифр и что по этому поводу говорят нумерологи?

На свадебной церемонии побывала Вероника Кудринецкая.

Зеркальная дата 22.02.2022 и невероятный ажиотаж в ЗАГСах. Почему магия цифр так популярна? -1

Кольцами обмениваются Борис и Виктория. Новоиспеченные супруги познакомились через интернет, а спустя два года решили: это судьба. И подали заявление в ЗАГС. О цифрах не думали, говорит жених, но магия была.

Зеркальная дата 22.02.2022 и невероятный ажиотаж в ЗАГСах. Почему магия цифр так популярна? -4

Виктория и Борис Лампе, молодожены:
Знаете, говорят про зеркальные даты, но, когда я принял твердое решение жениться, я больше верил в магию скорости, чтобы быстрее жениться. Делай быстро, и на удачу.

Зеркальная дата 22.02.2022 и невероятный ажиотаж в ЗАГСах. Почему магия цифр так популярна? -7

Под звуки свадебного марша в зал заходят Вадим и Анастасия. Теперь у них одна фамилия – Костиковы. После напутственных слов регистратора и поздравлений молодая семья раскрывает секрет: для свадьбы они выбирали не место, а дату. Для некоторых пар принципиально, чтобы в свидетельстве о браке красовался парад двоек. И как шутит жених, дело тут даже не в потусторонних силах, теперь он точно не забудет, когда праздновать годовщину.

Зеркальная дата 22.02.2022 и невероятный ажиотаж в ЗАГСах. Почему магия цифр так популярна? -10

Вадим Костиков:
Да, мы выбрали именно дату.

 Анастасия Костикова: 
Не совсем. То есть я просто загуглила благоприятные числа, и уже выпало 02.22.

«В этом году эта дата вообще волшебная». Нумеролог раскрыла тайну 22 февраля

# Свадьба # общество # Виктория Лампе # Борис Лампе # Вадим Костиков # Анастасия Костикова # Вероника Кудринецкая # Фотофакт

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