В более чем 100 районах республики сохраняются запреты. Почему нельзя посещать лес в жару и какие есть ограничения?

Жара этим летом бьет все рекорды! И несмотря на то, что температурные аномалии сменились дождями, в более чем 100 районах республики сохраняются запреты и ограничения на посещение лесов. Это временная мера, чтобы и лес уберечь, и сохранить здоровье граждан, ведь по статистике 9 возгораний из 10 случаются по вине человека.

Анастасия Докучаева, пресс-секретарь Министерства лесного хозяйства:

Мы призываем граждан воздержаться в условиях столь жаркой погоды от посещения лесного фонда, перенести на более благоприятные дни, позаботиться о сохранности не только лесного фонда, но и о собственной безопасности, а также о сохранности своего имущества. Это связано с высоким классом пожарной опасности – он 4-5 преимущественно, в зависимости от региона. Важно понимать, что запрет не распространяется на дороги общего пользования. Также районные исполнительные комитеты могут пойти навстречу и исключить отдельные территории из действия запрета, если дорога к вашей даче идет через лес. Конечно, такие участки берутся под особый контроль и патрулируются специалистами государственной лесной охраны.

Анастасия Докучаева:

На сайте Министерства лесного хозяйства опубликована интерактивная карта запретов и ограничений на посещение лесов. Если вчера было закрыто 10-20 районов для посещения, сегодня эта цифра может вырасти либо уменьшиться. Гражданин может в интерактивном режиме в два клика оценить обстановку и скорректировать свой маршрут, если видит, что введен запрет на посещение лесов.

Желтый цвет на интерактивной карте означает ограничение посещения отдельных участков, более подробную информацию можно получить в местных райисполкомах. Красный цвет – посещение лесов запрещено на территории всего региона. Ограничения уже действуют во всех шести областях. Меньше всего запретов введено в Минской области.

Анастасия Швайбович, официальный представитель Минского областного управления МЧС:

Обращаем внимание граждан на то, что при отдыхе ни в коем случае нельзя оставлять после себя разбитые бутылки, промасленную ветошь – все это может стать источником возгорания в природных экосистемах. Если вы проезжаете на машине, ни в коем случае не выбрасывайте окурки. Это тоже может привести к возникновению пожара.

Обращаем внимание на то, что если вы стали свидетелем загораний, ни в коем случае не проезжайте мимо, звоните спасателям по телефону 101 либо 112. Если вы видите, что загорание небольшое, вы можете справиться подручными средствами. Это может быть огнетушитель в машине либо плотная ткань, то, конечно, это необходимо сделать, но прежде всего подумайте о своей безопасности.