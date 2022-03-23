Прямой эфир

Президент изменил название одной из самых печальных дат в истории Беларуси

23 марта 2022 17:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Год исторической памяти измененное название получила одна из самых печальных дат в истории Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Президент изменил название одной из самых печальных дат в истории Беларуси-1

Отныне 22 июня – День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко. На территории нашей страны в годы Великой Отечественной войны были развернуты настоящие фабрики смерти.  

Президент изменил название одной из самых печальных дат в истории Беларуси-4

Действовали более 260 лагерей и мест массового уничтожения людей, которых расстреливали, сжигали заживо, заражали смертельными болезнями. Преступления, совершенные нацистами, признаны геноцидом белорусского народа. Это закреплено в соответствующем законе, который принят 5 января. Хатынь, Озаричи, Красный Берег, Тростенец – по неполным данным, только в лагерях смерти на территории Беларуси погибли около 1,5 миллиона человек. Уничтожены более 9 тысяч населенных пунктов. Страна потеряла каждого третьего своего жителя.  

# Праздничные даты # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Азарёнок: современный Запад это и есть дивизия СС, это они – надзиратели в Дахау и Аушвице
23 марта 2022 17:10

Азарёнок: современный Запад это и есть дивизия СС, это они – надзиратели в Дахау и Аушвице

Олег Гайдукевич о встрече в ОБСЕ: «Что я буду здесь делать сегодня? Говорить правду о том, что делает Беларусь»
23 марта 2022 17:09

Олег Гайдукевич о встрече в ОБСЕ: «Что я буду здесь делать сегодня? Говорить правду о том, что делает Беларусь»

Гендиректор парка «Беловежская пуща»: заборы никак не вписываются в концепцию природной охраны данного заповедника
23 марта 2022 17:01

Гендиректор парка «Беловежская пуща»: заборы никак не вписываются в концепцию природной охраны данного заповедника