Президент изменил название одной из самых печальных дат в истории Беларуси

Новости Беларуси. В Год исторической памяти измененное название получила одна из самых печальных дат в истории Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отныне 22 июня – День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко. На территории нашей страны в годы Великой Отечественной войны были развернуты настоящие фабрики смерти.

Действовали более 260 лагерей и мест массового уничтожения людей, которых расстреливали, сжигали заживо, заражали смертельными болезнями. Преступления, совершенные нацистами, признаны геноцидом белорусского народа. Это закреплено в соответствующем законе, который принят 5 января. Хатынь, Озаричи, Красный Берег, Тростенец – по неполным данным, только в лагерях смерти на территории Беларуси погибли около 1,5 миллиона человек. Уничтожены более 9 тысяч населенных пунктов. Страна потеряла каждого третьего своего жителя.