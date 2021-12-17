В Минской области в 2021 году 45 человек погибли в ДТП. Какие рекомендации даёт ГАИ зимой?

Новости Беларуси. С начала 2021 года на территории Минской области произошло 164 ДТП, в результате которых 45 человек погибли, 127 получили травмы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Только в Вилейском районе за 11 месяцев зарегистрировано 22 ДТП, в которых погибло 4 человека. Основными причинами аварий являются неправильный выбор скорости, выезд на встречную и обгон в неустановленном месте.

Андрей Дерюго, инспектор ДПС ОГАИ Вилейского РОВД:

Госавтоинспекция Вилейского РОВД напоминает, что при движении пешеходов в темное время суток необходимо иметь отражающий элемент, двигаться строго в соответствии с правилами дорожного движения: по краю проезжей части навстречу движению транспортных средств, если отсутствует пешеходная дорожка, обочина. Водителям при подъезде к нерегулируемым пешеходным переходам следует внимание обратить на наличие пешехода на пешеходном переходе или возле него и снижать скорость заблаговременно. Соблюдение этих элементарных правил дорожного движения – это залог безопасности дорожного движения на дороге.