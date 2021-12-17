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«Координируем наши действия». Контрольные органы Беларуси и Польши обсудили охрану лесов Беловежской пущи

17 декабря 2021 14:09
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Новости Беларуси. Ситуацию в Беловежской пуще сегодня, 17 декабря, обсудили Комитет госконтроля Беларуси и делегация Верховной контрольной палаты Польши, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Визит в нашу страну состоялся в рамках деятельности рабочей группы по экологическому аудиту.  

«Координируем наши действия». Контрольные органы Беларуси и Польши обсудили охрану лесов Беловежской пущи-1

Об этой встрече договорились на последнем заседании группы. В повестке дня – защита и охрана уникальных равнинных лесов в Беловежской пуще. Ведь это объект всемирного наследия ЮНЕСКО, который в относительно нетронутом состоянии в виде крупного массива сохранился только на территории Беларуси и Польши. Обсудили и вклад высших органов аудита в вопросы обеспечения экологической безопасности и создания совместной платформы для решения общих проблем в этой области.  

«Координируем наши действия». Контрольные органы Беларуси и Польши обсудили охрану лесов Беловежской пущи-4

Дмитрий Баско, первый заместитель председателя Комитета государственного контроля Беларуси:  
Мы обсудили вопросы сотрудничества, достигнуты определенные договоренности по проведению совместных контрольных мероприятий. В частности, наиболее важным и значимым направлением является изучение вопросов охраны и защиты уникальных лесов Беловежской пущи. Мы достигли договоренности в проработке вопросов проведения соответствующих контрольных мероприятий аудита.  

«Координируем наши действия». Контрольные органы Беларуси и Польши обсудили охрану лесов Беловежской пущи-7

Януш Павельчик,  директор регионального отделения Верховной контрольной палаты Польши:  
Верховная палата Польши сотрудничает вместе с Комитетом госконтроля в рамках рабочей группы ЕВРОСАИ, то есть высших контрольных органов по экологическим вопросам. Польская верховная палата является руководителем группы по экологическим вопросам. Мы договорились, что все контрольные мероприятия, которые ведутся в Беловежской пуще, будут направлены на то, чтобы скоординировать наши действия по охране пущи.  

Обсудили и другие вопросы совместного сотрудничества двух контрольных ведомств в рамках ЕВРОСАИ, в том числе на региональном уровне.  

# Комитет госконтроля # общество # Дмитрий Баско # Фотофакт

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