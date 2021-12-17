Юлия Артюх об оппозиции: «Пока они делают вид, что играют в большую политику, мы занимаемся воспитанием будущих поколений»

Юлия Артюх, СТВ: На Беларусь оказывают неимоверное давление. Коллективный Запад активировал все усилия для уничтожения нашей страны, пока не физически. Внутри страны не получилось сформировать группировки по раскачиванию ситуации путем гражданского противостояния, но внешнее давление превратилось в чистые экономические пытки. Уже на повестке аж шестой пакет санкций.

Рекомендую не забыть положить печенье в этот пакет для Тихановской. Подачки ох как радуют ее офис, даже если это будет использованная туалетная бумага. С барского плеча, ну почти с плеча, ничем не брезгуют.

Но Света из-за отсутствия авторитета на мировом шахматном поле даже не пешка, а фигура уже битая и выведенная из игры. Мозгов понять это, конечно, не хватает, а ее окружение, Вечерко например, пускает ей пыль значимости в глаза, чтобы поиметь уже свою личную выгоду.

Очень забавно, что в день оглашения приговора пока еще законному супругу Света вообще особых эмоций не проявила. Что ж. Это у нее там дела. А ты, Сережа, не вышел лицом, посиди лет 18. Западным политикам удобна твоя жена, которая совсем не разбирается в этой самой политике. Да и Вечерко, вероятно, приятнее все-таки сосать гранты именно с ней, недалекой.