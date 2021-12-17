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Ему 25 лет, он не согласен с политикой своей страны. Военный из Польши попросил политическое убежище в Беларуси

17 декабря 2021 10:27
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Новости Беларуси. Польский военнослужащий попросил политическое убежище в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Солдат заявил, что не согласен с проводимой политикой своей страны в отношении миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами.  

Ему 25 лет, он не согласен с политикой своей страны. Военный из Польши попросил политическое убежище в Беларуси-1

Речь о 25-летнем Эмиле Чечко. Вечером 16 декабря на участке погранзаставы «Тушемля» его остановил белорусский пограничный наряд. Солдат рассказал, что является военнослужащим 11-го Мазурского артиллерийского полка 16-й Поморской механизированной дивизии. Ее части сейчас переброшены для обеспечения охраны участка границы с Беларусью.  

Ему 25 лет, он не согласен с политикой своей страны. Военный из Польши попросил политическое убежище в Беларуси-4

Антон Бычковский, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси:  
16 декабря вблизи польско-белорусской границы на участке заставы «Тушемля» Гродненской погрангруппы белорусским пограничным нарядом был остановлен польский военнослужащий. Мужчина заявил, что проходит службу в 11-м Мазурском артиллерийском полку 16-й Поморской механизированной дивизии. Подразделение этого армейского соединения были переброшены для охраны границы с Беларусью в период действия чрезвычайного положения в польском приграничье. Военнослужащий попросил политического убежища в Беларуси из-за несогласия с проводимой жестокой политикой Польши в отношении беженцев и практикой негуманного обращения с ними.  

Ему 25 лет, он не согласен с политикой своей страны. Военный из Польши попросил политическое убежище в Беларуси-7

При этом польские силовики пока не комментируют эту ситуацию. Зато погранстража поделилась информацией о новых попытках мигрантов пересечь границу. За сутки зафиксировали 93 случая.  

# Беларусь-Польша # общество # Антон Бычковский # Эмиль Чечко # Фотофакт

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