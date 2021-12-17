Ему 25 лет, он не согласен с политикой своей страны. Военный из Польши попросил политическое убежище в Беларуси

Новости Беларуси. Польский военнослужащий попросил политическое убежище в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Солдат заявил, что не согласен с проводимой политикой своей страны в отношении миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами.

Речь о 25-летнем Эмиле Чечко. Вечером 16 декабря на участке погранзаставы «Тушемля» его остановил белорусский пограничный наряд. Солдат рассказал, что является военнослужащим 11-го Мазурского артиллерийского полка 16-й Поморской механизированной дивизии. Ее части сейчас переброшены для обеспечения охраны участка границы с Беларусью.

Антон Бычковский, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси:

16 декабря вблизи польско-белорусской границы на участке заставы «Тушемля» Гродненской погрангруппы белорусским пограничным нарядом был остановлен польский военнослужащий. Мужчина заявил, что проходит службу в 11-м Мазурском артиллерийском полку 16-й Поморской механизированной дивизии. Подразделение этого армейского соединения были переброшены для охраны границы с Беларусью в период действия чрезвычайного положения в польском приграничье. Военнослужащий попросил политического убежища в Беларуси из-за несогласия с проводимой жестокой политикой Польши в отношении беженцев и практикой негуманного обращения с ними.