Польские военные не подтверждают, что их солдат пересёк границу с Беларусью. Они заявляют, что этот человек мёртв

Ему 25 лет, он не согласен с политикой своей страны. Военный из Польши попросил политическое убежище в Беларуси.

Новости Беларуси. Польский военнослужащий попросил политическое убежище в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Солдат заявил, что не согласен с проводимой политикой своей страны в отношении миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами.

Речь о 25-летнем Эмиле Чечко. Вечером 16 декабря на участке погранзаставы «Тушемля» его остановил белорусский пограничный наряд. Солдат рассказал, что является военнослужащим 11-го Мазурского артиллерийского полка 16-й Поморской механизированной дивизии. Ее части сейчас переброшены для обеспечения охраны участка границы с Беларусью.

Польские военные попытались скрыть факт дезертирства солдата, распространив фейк о его смерти. Такое сообщение появилось в Twitter 16-й механизированной дивизии. Власти попытались замять скандал, «похоронив» собственного военнослужащего.