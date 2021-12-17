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Польские военные не подтверждают, что их солдат пересёк границу с Беларусью. Они заявляют, что этот человек мёртв

17 декабря 2021 13:57
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Новости Беларуси. Польский военнослужащий попросил политическое убежище в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Солдат заявил, что не согласен с проводимой политикой своей страны в отношении миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами.  

Ему 25 лет, он не согласен с политикой своей страны. Военный из Польши попросил политическое убежище в Беларуси.  

Польские военные не подтверждают, что их солдат пересёк границу с Беларусью. Они заявляют, что этот человек мёртв-1

Речь о 25-летнем Эмиле Чечко. Вечером 16 декабря на участке погранзаставы «Тушемля» его остановил белорусский пограничный наряд. Солдат рассказал, что является военнослужащим 11-го Мазурского артиллерийского полка 16-й Поморской механизированной дивизии. Ее части сейчас переброшены для обеспечения охраны участка границы с Беларусью.   

Польские военные попытались скрыть факт дезертирства солдата, распространив фейк о его смерти. Такое сообщение появилось в Twitter 16-й механизированной дивизии. Власти попытались замять скандал, «похоронив» собственного военнослужащего.  

Польские военные не подтверждают, что их солдат пересёк границу с Беларусью. Они заявляют, что этот человек мёртв-4

В четверг, 16 декабря 2021 года, в послеобеденное время было установлено отсутствие солдата 11-го Полка артиллерии, который погиб при исполнении задач в окрестностях Нарейки, Семеновки и озера Семеновского. Незамедлительно была предпринята широкомасштабная интенсивная поисковая операция, в которой задействованы солдаты и все подразделения пограничной службы.  

Польские военные не подтверждают, что их солдат пересёк границу с Беларусью. Они заявляют, что этот человек мёртв-7

И последующая реакция тоже ждать себя не заставила. К примеру, командир 16-й дивизии генерал Кшиштоф Радомский не подтверждает информацию о том, что сбежал солдат.  

Пробирался через границу голым, чтобы не заметили патрульные. Что говорит польский военный, который просит убежище в Беларуси?  

# Беларусь-Польша # общество # Эмиль Чечко # Фотофакт

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