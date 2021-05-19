Прямой эфир

Посмотрите, ему всего пять дней отроду. Узнали, как живут зубры в Беловежской пуще и кто даёт им имена

19 мая 2021 23:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Сегодня Беларусь – лидер в мире по численности вольносодержащихся зубров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их домом традиционно считается Беловежская пуща.

И семейство белорусских бизонов растет. Каждый год в нем появляется около 70 зубрят. Недавно пять особей – целую микропопуляцию – отправили на постоянное проживание в Костромскую область. Зубры перенесли дорогу хорошо и уже обживают новую территорию.

Кристина Протосовицкая продолжит.

Посмотрите, ему всего пять дней отроду. Узнали, как живут зубры в Беловежской пуще и кто даёт им имена-1

Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Какое радостное событие произошло в пуще?

Алексей Козырко, начальник отдела зуброведения Национального парка «Беловежская пуща»:
12 мая, буквально на днях, родился зубренок в демонстрационном вольере.

Посмотрите, ему всего пять дней отроду. Узнали, как живут зубры в Беловежской пуще и кто даёт им имена-4

Это редкое явление, и в дикой природе мы бы даже на сто метров не приблизились к малышу. Ему всего пять дней отроду, но он уже держится уверенно среди взрослого стада. Правда, зубренка по-прежнему «штормит» на ножках и иногда заносит на поворотах.

Имена обитателям вольеров дают егеря, которые за ними ухаживает. Говорят, этот детеныш получит кличку, когда проявит характер. Каждый год в пуще в естественных условиях рождаются до 70 зубрят. В целом же их численность за последние пять лет выросла на треть.

Посмотрите, ему всего пять дней отроду. Узнали, как живут зубры в Беловежской пуще и кто даёт им имена-7

Алексей Козырко:
По последнему учету, который закончился в феврале 2021 года, получается 675 особей по всей Беловежской пуще. В пяти микропопуляциях у нас они находятся.

Посмотрите, ему всего пять дней отроду. Узнали, как живут зубры в Беловежской пуще и кто даёт им имена-10

Сегодня Беларусь занимает первое место в мире по вольносодержащимся зубрам. Одна из причин – это соотношение самцов и самок: один к четырем. Самцы чаще склонны к болезням. По словам специалистов, число зубров значительно превышает оптимальное для Беловежского леса: при норме 350 их вдвое больше. Поведение дикого животного меняется, и они начинают хулиганить. Например, в поиске кормов выходят к сельхозугодиям. Над решением проблемы уже задумались в Академии наук. А пока один из выходов – расселение. В Национальном парке оно ведется с 1952 года – с тех пор передано 270 особей в Казахстан, Россию, Украину, Чехию и Латвию.

Посмотрите, ему всего пять дней отроду. Узнали, как живут зубры в Беловежской пуще и кто даёт им имена-13

Алексей Козырко:
Последние пять лет расселения не было в связи с тем, что никто не хотел приобретать зубров. Последний буквально случай в этом году российская организация из Костромской области изъявила желание приобрести у нас пять особей зубров. И мы им реализовали четыре особи самок и одного самца.

Посмотрите, ему всего пять дней отроду. Узнали, как живут зубры в Беловежской пуще и кто даёт им имена-16

Подготовка к переезду заняла три месяца. Отправка зубров – процесс многоступенчатый. Разрешение на отлов и вывоз выдает только Министерство природных ресурсов. Обязательный карантин, развернутый анализ крови и ветеринарное сопровождение.

Посмотрите, ему всего пять дней отроду. Узнали, как живут зубры в Беловежской пуще и кто даёт им имена-19

Вадим Мачульский, начальник отдела охраны животного мира Национального парка «Беловежская пуща»:
В Таможенном союзе по системе «Меркурий» в любой точке можно определить, откуда зубры уехали, куда они поехали. Реализация зубров это некоммерческий проект.

Посмотрите, ему всего пять дней отроду. Узнали, как живут зубры в Беловежской пуще и кто даёт им имена-22

Для отлова зубров в дикой природе ни в коем случае не используются медикаменты. Вместо – живоловушки. Их размещают вблизи мест зимнего прикорма или на ловчем поле. Обязательно до сезона размножения.

Посмотрите, ему всего пять дней отроду. Узнали, как живут зубры в Беловежской пуще и кто даёт им имена-25

Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Это та самая живоловушка. Очень примитивный деревянный механизм, но в то же время очень эффективный. Так ловили животных, наверно, еще наши деды. Зубр сюда заходит, его здесь ждет лакомство сахарная свекла либо капуста тем самым он задевает насторожку, двери закрываются. Выбраться самостоятельно из этой клетки зверь уже не может.

Посмотрите, ему всего пять дней отроду. Узнали, как живут зубры в Беловежской пуще и кто даёт им имена-28

Заполучить краснокнижника можно только в идеальные условия. Беловежских зубров ждет вольное пребывание в огороженном лесу у поймы реки Волга. Путешествие в 1,5 тысячи километров до Костромы дикие животные перенесли хорошо и уже почувствовали себя хозяевами на новом месте.

Посмотрите, ему всего пять дней отроду. Узнали, как живут зубры в Беловежской пуще и кто даёт им имена-31

Вадим Мачульский:
Мы отправили в командировку нашего ведущего ветврача. В течение транспортировки, во время дороги были остановки, на которых он поил диких животных, кормил их сочными кормами и наблюдал за состоянием.

Посмотрите, ему всего пять дней отроду. Узнали, как живут зубры в Беловежской пуще и кто даёт им имена-34

Ежегодно гостями вольеров в Беловежской пуще становятся порядка 190 тысяч туристов. Царем этих мест без преувеличения считают зубра. Увидеть чудо природы теперь смогут и в Костромской области.

# Беловежская пуща # общество # Кристина Протосовицкая # Алексей Козырко # Вадим Мачульский # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Игорь Петришенко о пенсионном страховании: «Появится у человека стимул: я свои 3%, и государство даст»
19 мая 2021 22:51

Игорь Петришенко о пенсионном страховании: «Появится у человека стимул: я свои 3%, и государство даст»

Игорь Карпенко: «Ни министр образования, ни учитель школы не может за шкирку притянуть и посадить за парту учиться»
19 мая 2021 22:46

Игорь Карпенко: «Ни министр образования, ни учитель школы не может за шкирку притянуть и посадить за парту учиться»

Сергей Сивец: инициатива единого дня голосования достаточно широко обсуждается в научном сообществе
19 мая 2021 22:14

Сергей Сивец: инициатива единого дня голосования достаточно широко обсуждается в научном сообществе