Посмотрите, ему всего пять дней отроду. Узнали, как живут зубры в Беловежской пуще и кто даёт им имена

Новости Беларуси. Сегодня Беларусь – лидер в мире по численности вольносодержащихся зубров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их домом традиционно считается Беловежская пуща. И семейство белорусских бизонов растет. Каждый год в нем появляется около 70 зубрят. Недавно пять особей – целую микропопуляцию – отправили на постоянное проживание в Костромскую область. Зубры перенесли дорогу хорошо и уже обживают новую территорию. Кристина Протосовицкая продолжит.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Какое радостное событие произошло в пуще? Алексей Козырко, начальник отдела зуброведения Национального парка «Беловежская пуща»:

12 мая, буквально на днях, родился зубренок в демонстрационном вольере.

Это редкое явление, и в дикой природе мы бы даже на сто метров не приблизились к малышу. Ему всего пять дней отроду, но он уже держится уверенно среди взрослого стада. Правда, зубренка по-прежнему «штормит» на ножках и иногда заносит на поворотах. Имена обитателям вольеров дают егеря, которые за ними ухаживает. Говорят, этот детеныш получит кличку, когда проявит характер. Каждый год в пуще в естественных условиях рождаются до 70 зубрят. В целом же их численность за последние пять лет выросла на треть.

Алексей Козырко:

По последнему учету, который закончился в феврале 2021 года, получается 675 особей по всей Беловежской пуще. В пяти микропопуляциях у нас они находятся.

Сегодня Беларусь занимает первое место в мире по вольносодержащимся зубрам. Одна из причин – это соотношение самцов и самок: один к четырем. Самцы чаще склонны к болезням. По словам специалистов, число зубров значительно превышает оптимальное для Беловежского леса: при норме 350 их вдвое больше. Поведение дикого животного меняется, и они начинают хулиганить. Например, в поиске кормов выходят к сельхозугодиям. Над решением проблемы уже задумались в Академии наук. А пока один из выходов – расселение. В Национальном парке оно ведется с 1952 года – с тех пор передано 270 особей в Казахстан, Россию, Украину, Чехию и Латвию.

Алексей Козырко:

Последние пять лет расселения не было в связи с тем, что никто не хотел приобретать зубров. Последний буквально случай – в этом году российская организация из Костромской области изъявила желание приобрести у нас пять особей зубров. И мы им реализовали четыре особи самок и одного самца.

Подготовка к переезду заняла три месяца. Отправка зубров – процесс многоступенчатый. Разрешение на отлов и вывоз выдает только Министерство природных ресурсов. Обязательный карантин, развернутый анализ крови и ветеринарное сопровождение.

Вадим Мачульский, начальник отдела охраны животного мира Национального парка «Беловежская пуща»:

В Таможенном союзе по системе «Меркурий» в любой точке можно определить, откуда зубры уехали, куда они поехали. Реализация зубров – это некоммерческий проект.

Для отлова зубров в дикой природе ни в коем случае не используются медикаменты. Вместо – живоловушки. Их размещают вблизи мест зимнего прикорма или на ловчем поле. Обязательно до сезона размножения.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Это та самая живоловушка. Очень примитивный деревянный механизм, но в то же время очень эффективный. Так ловили животных, наверно, еще наши деды. Зубр сюда заходит, его здесь ждет лакомство – сахарная свекла либо капуста – тем самым он задевает насторожку, двери закрываются. Выбраться самостоятельно из этой клетки зверь уже не может.

Заполучить краснокнижника можно только в идеальные условия. Беловежских зубров ждет вольное пребывание в огороженном лесу у поймы реки Волга. Путешествие в 1,5 тысячи километров до Костромы дикие животные перенесли хорошо и уже почувствовали себя хозяевами на новом месте.

Вадим Мачульский:

Мы отправили в командировку нашего ведущего ветврача. В течение транспортировки, во время дороги были остановки, на которых он поил диких животных, кормил их сочными кормами и наблюдал за состоянием.