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Снежана Мороз: мы должны относиться к людям, которые приходят к нам, будто перед нами наши родители

07 апреля 2021 15:30
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Новости Беларуси. Когда потребность делать добро сильнее обстоятельств. Героиня нового выпуска совместного проекта трех национальных телеканалов и Белорусского союза женщин – Снежана Мороз – директор Барановичского центра социального обслуживания населения. 

Как не побояться кардинально сменить профессиональную сферу и найти работу, к которой лежит душа? Помогать нуждающимся, как будто перед тобой твои родители, и находить новые формы реабилитации.  

Снежана Мороз: мы должны относиться к людям, которые приходят к нам, будто перед нами наши родители-1

Очередная сильная автобиография современной белоруски, которая стремится изменить мир к лучшему и начинает с себя. Смотрите вечером 7 апреля в рамках информационного часа на СТВ.  

Снежана Мороз: мы должны относиться к людям, которые приходят к нам, будто перед нами наши родители-3

Снежана Мороз, директор Территориального центра социального обслуживания населения Барановичского района:
Ты работаешь с людьми, которые в тебе нуждаются. Когда ты пропускаешь через себя всю эту боль, остаться в этой профессии большого стоит. Мы должны относиться к нашим людям, кто приходит к нам, так, как будто перед нами наши родители.  

# Женщины Беларуси

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