Снежана Мороз: мы должны относиться к людям, которые приходят к нам, будто перед нами наши родители

Как не побояться кардинально сменить профессиональную сферу и найти работу, к которой лежит душа? Помогать нуждающимся, как будто перед тобой твои родители, и находить новые формы реабилитации.

Снежана Мороз, директор Территориального центра социального обслуживания населения Барановичского района:

Ты работаешь с людьми, которые в тебе нуждаются. Когда ты пропускаешь через себя всю эту боль, остаться в этой профессии большого стоит. Мы должны относиться к нашим людям, кто приходит к нам, так, как будто перед нами наши родители.