Галина Филипёнок: за стенами учреждения образования мы тоже педагоги. Поэтому лишнего мы не можем себе позволить

Новости Беларуси. Она точно знает, как разбудить в детях любовь к знаниям. Ведь ее ученики возвращаются в родную школу после университета уже в качестве педагогов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Героиня нового выпуска проекта «Белорусская Super женщина» – директор одной из лучших школ Минска Галина Филипенок.

Совместный проект трех национальных телеканалов и Белорусского союза женщин продолжает знакомить вас с прекрасными и успешными белорусками. Педагоги, руководители предприятий, врачи, спортсмены, журналисты. Нашим женщинам подвластно все.

О высоких стандартах образования, требованиях к себе, достижении амбициозных целей и вдохновении.