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Галина Филипёнок: за стенами учреждения образования мы тоже педагоги. Поэтому лишнего мы не можем себе позволить

05 мая 2021 22:25
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Новости Беларуси. Она точно знает, как разбудить в детях любовь к знаниям. Ведь ее ученики возвращаются в родную школу после университета уже в качестве педагогов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Героиня нового выпуска проекта «Белорусская Super женщина» – директор одной из лучших школ Минска Галина Филипенок.

Совместный проект трех национальных телеканалов и Белорусского союза женщин продолжает знакомить вас с прекрасными и успешными белорусками. Педагоги, руководители предприятий, врачи, спортсмены, журналисты. Нашим женщинам подвластно все.

О высоких стандартах образования, требованиях к себе, достижении амбициозных целей и вдохновении.

Галина Филипёнок: за стенами учреждения образования мы тоже педагоги. Поэтому лишнего мы не можем себе позволить-1

Галина Филипенок, директор средней школы № 199 им. П. Панченко:
Мы должны быть всегда рядом с нашими детьми, с нашими учениками. Но немножечко впереди, на полшага впереди. Всегда показывать им пример и показывать им, к чему нужно стремиться.

Я к себе предъявляю очень высокие требования. В общении со своими коллегами не устаю отмечать, что педагог, он не только в школе учитель, педагог. За стенами учреждения образования мы тоже педагоги. И на нас смотрят как на учителей. Поэтому лишнего мы не можем себе позволить.

Подробнее – в видеоматериале.

Галина Филипёнок: за стенами учреждения образования мы тоже педагоги. Поэтому лишнего мы не можем себе позволить-4

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# Женщины Беларуси # общество # Галина Филипенок # Фотофакт

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