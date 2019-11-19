Училась в Париже на пекаря и открыла булочную в Минске. История успеха белоруски

Юлия Домарад, владелица пекарни:

Я очень рано просыпаюсь, в 4-4:30, но это жизнь пекаря. 17 лет в сфере финансов, высокий пост и любимая семья. Идеальную картину «подтачивала» рутина. Юлия Домарад решила оставить бумаги и уехала учиться на пекаря в Париж.

Юлия Домарад:

Моя комната выглядела, как печка, она была очень маленькая. Вел у нас такой именитый кондитер в большом колпаке, который работает на кухне в Елисейском дворце.

Бессонные ночи стажировки и полгода на две столицы. Нелегкую ношу пекаря из 11 одногруппников вынесли только двое. Теперь наша минчанка печет воздушный багет в собственной булочной. Юлия Домарад:

Мы печем ржаной хлеб, цельнозерновой, пшеничный – пушистые хлеба. С корицей делаем, с апельсиновым мармеладом, все начинки мы делаем сами, кроме маковой.

Что у вас больше всего пользуется спросом? Юлия Коломиец, кондитер:

Утром больше берут круассаны. Днем приходят за хлебом и за пирожными.

С оборудованием и мукой помогает французский партнер. Состав сдобы натуральный, а продукт живет на витринах только день. Булочную на районе оценили по достоинству. Приходят не только «похрустеть», но и поговорить с хозяйкой по душам.

Анна Ботян, покупатель:

У нас традиция с мужем: каждое субботнее утро мы приходим сюда. Лично я обожаю булочку с изюмом, там вкусный заварной крем, когда кусаешь, он тает во рту.

Валерия Аникеева, покупатель:

Каждое утро перед тем, как идти на работу, на учебу, я захожу и пью вкусный кофе.

Юлия Домарад:

Французское посольство к нам приезжает и любит нас – это такой знак качества, мне кажется. За год риск оправдал ожидания. Но это только начало. В планах открыть еще одну ароматную точку, а пока приходится работать почти без выходных.

Вы могли же остаться в Париже, почему вернулись на родину? Юлия Домарад:

Мне правда хотелось, чтобы здесь было лучше.

Из Парижа в Минск Юля привозит красивую посуду для пекарни и книги. Дома – целая библиотека по искусству. Кстати, девушка увлекалась репортажной съемкой, но поняла, что в век гаджетов не выдержит конкуренции и нашла свое и своих. Юлия Коломиец:

Она нам не только руководитель, но и мать, и сестра, и подруга.

Татьяна Сорокина, продавец:

В ней есть такой стержень и есть на кого равняться. За разрядкой бизнесвумен отправляется за город. Воскресные прогулки с Прагой обновляют.

Юлия Коломиец:

Если у тебя есть любопытство к жизни, можно найти вдохновение везде.