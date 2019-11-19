Училась в Париже на пекаря и открыла булочную в Минске. История успеха белоруски
Юлия Домарад, владелица пекарни:
Я очень рано просыпаюсь, в 4-4:30, но это жизнь пекаря.
17 лет в сфере финансов, высокий пост и любимая семья. Идеальную картину «подтачивала» рутина. Юлия Домарад решила оставить бумаги и уехала учиться на пекаря в Париж.
Юлия Домарад:
Моя комната выглядела, как печка, она была очень маленькая. Вел у нас такой именитый кондитер в большом колпаке, который работает на кухне в Елисейском дворце.
Бессонные ночи стажировки и полгода на две столицы. Нелегкую ношу пекаря из 11 одногруппников вынесли только двое. Теперь наша минчанка печет воздушный багет в собственной булочной.
Юлия Домарад:
Мы печем ржаной хлеб, цельнозерновой, пшеничный – пушистые хлеба. С корицей делаем, с апельсиновым мармеладом, все начинки мы делаем сами, кроме маковой.
Что у вас больше всего пользуется спросом?
Юлия Коломиец, кондитер:
Утром больше берут круассаны. Днем приходят за хлебом и за пирожными.
С оборудованием и мукой помогает французский партнер. Состав сдобы натуральный, а продукт живет на витринах только день. Булочную на районе оценили по достоинству. Приходят не только «похрустеть», но и поговорить с хозяйкой по душам.
Анна Ботян, покупатель:
У нас традиция с мужем: каждое субботнее утро мы приходим сюда. Лично я обожаю булочку с изюмом, там вкусный заварной крем, когда кусаешь, он тает во рту.
Валерия Аникеева, покупатель:
Каждое утро перед тем, как идти на работу, на учебу, я захожу и пью вкусный кофе.
Юлия Домарад:
Французское посольство к нам приезжает и любит нас – это такой знак качества, мне кажется.
За год риск оправдал ожидания. Но это только начало. В планах открыть еще одну ароматную точку, а пока приходится работать почти без выходных.
Вы могли же остаться в Париже, почему вернулись на родину?
Юлия Домарад:
Мне правда хотелось, чтобы здесь было лучше.
Из Парижа в Минск Юля привозит красивую посуду для пекарни и книги. Дома – целая библиотека по искусству. Кстати, девушка увлекалась репортажной съемкой, но поняла, что в век гаджетов не выдержит конкуренции и нашла свое и своих.
Юлия Коломиец:
Она нам не только руководитель, но и мать, и сестра, и подруга.
Татьяна Сорокина, продавец:
В ней есть такой стержень и есть на кого равняться.
За разрядкой бизнесвумен отправляется за город. Воскресные прогулки с Прагой обновляют.
Юлия Коломиец:
Если у тебя есть любопытство к жизни, можно найти вдохновение везде.
Наша история в очередной раз доказывает, что успех в ваших руках.