Прямой эфир

Училась в Париже на пекаря и открыла булочную в Минске. История успеха белоруски

19 ноября 2019 07:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Юлия Домарад, владелица пекарни:
Я очень рано просыпаюсь, в 4-4:30, но это жизнь пекаря.

17 лет в сфере финансов, высокий пост и любимая семья. Идеальную картину «подтачивала» рутина. Юлия Домарад решила оставить бумаги и уехала учиться на пекаря в Париж.

Училась в Париже на пекаря и открыла булочную в Минске. История успеха белоруски-1

Юлия Домарад:
Моя комната выглядела, как печка, она была очень маленькая. Вел у нас такой именитый кондитер в большом колпаке, который работает на кухне в Елисейском дворце.

Училась в Париже на пекаря и открыла булочную в Минске. История успеха белоруски-4

Бессонные ночи стажировки и полгода на две столицы. Нелегкую ношу пекаря из 11 одногруппников вынесли только двое. Теперь наша минчанка печет воздушный багет в собственной булочной.

Юлия Домарад:
Мы печем ржаной хлеб, цельнозерновой, пшеничный – пушистые хлеба. С корицей делаем, с апельсиновым мармеладом, все начинки мы делаем сами, кроме маковой.

Училась в Париже на пекаря и открыла булочную в Минске. История успеха белоруски-7

Что у вас больше всего пользуется спросом?

Юлия Коломиец, кондитер:
Утром больше берут круассаны. Днем приходят за хлебом и за пирожными.

Училась в Париже на пекаря и открыла булочную в Минске. История успеха белоруски-10

С оборудованием и мукой помогает французский партнер. Состав сдобы натуральный, а продукт живет на витринах только день. Булочную на районе оценили по достоинству. Приходят не только «похрустеть», но и поговорить с хозяйкой по душам.

Училась в Париже на пекаря и открыла булочную в Минске. История успеха белоруски-13

Анна Ботян, покупатель:
У нас традиция с мужем: каждое субботнее утро мы приходим сюда. Лично я обожаю булочку с изюмом, там вкусный заварной крем, когда кусаешь, он тает во рту.

Училась в Париже на пекаря и открыла булочную в Минске. История успеха белоруски-16

Валерия Аникеева, покупатель:
Каждое утро перед тем, как идти на работу, на учебу, я захожу и пью вкусный кофе.

Училась в Париже на пекаря и открыла булочную в Минске. История успеха белоруски-19

Юлия Домарад:
Французское посольство к нам приезжает и любит нас – это такой знак качества, мне кажется.

За год риск оправдал ожидания. Но это только начало. В планах открыть еще одну ароматную точку, а пока приходится работать почти без выходных.

Училась в Париже на пекаря и открыла булочную в Минске. История успеха белоруски-22

Вы могли же остаться в Париже, почему вернулись на родину?

Юлия Домарад:
Мне правда хотелось, чтобы здесь было лучше.

Училась в Париже на пекаря и открыла булочную в Минске. История успеха белоруски-25

Из Парижа в Минск Юля привозит красивую посуду для пекарни и книги. Дома – целая библиотека по искусству. Кстати, девушка увлекалась репортажной съемкой, но поняла, что в век гаджетов не выдержит конкуренции и нашла свое и своих.

Юлия Коломиец:
Она нам не только руководитель, но и мать, и сестра, и подруга.

Училась в Париже на пекаря и открыла булочную в Минске. История успеха белоруски-28

Татьяна Сорокина, продавец:
В ней есть такой стержень и есть на кого равняться.

За разрядкой бизнесвумен отправляется за город. Воскресные прогулки с Прагой обновляют.

Училась в Париже на пекаря и открыла булочную в Минске. История успеха белоруски-31

Юлия Коломиец:
Если у тебя есть любопытство к жизни, можно найти вдохновение везде.

Училась в Париже на пекаря и открыла булочную в Минске. История успеха белоруски-34

Наша история в очередной раз доказывает, что успех в ваших руках.

# Кондитерские изделия # калейдоскоп # Юлия Домарад # Юлия Коломиец # Анна Ботян # Валерия Аникеева # Татьяна Сорокина # Фотофакт # Добрые истории

Другие новости рубрики

Все новости
Думаете, быть белкой скучно? Показываем 11 занятий домашнего питомца
18 ноября 2019 18:15

Думаете, быть белкой скучно? Показываем 11 занятий домашнего питомца

Чем завтракает, о чём мечтает и сколько тренируется. Фигуристке Евгении Медведевой исполняется 20 лет
18 ноября 2019 17:12

Чем завтракает, о чём мечтает и сколько тренируется. Фигуристке Евгении Медведевой исполняется 20 лет

Огромная змея ползала над посетителями спа-салона около десяти лет
18 ноября 2019 14:51

Огромная змея ползала над посетителями спа-салона около десяти лет