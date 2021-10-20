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«Мы не можем закрыть глаза на то, что гаджетов нет». Какая польза от чистописания и почему оно осталось в современной школе?

20 октября 2021 20:01
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«Мы не можем закрыть глаза на то, что гаджетов нет». Какая польза от чистописания и почему оно осталось в современной школе?-1

Юлия Крыницкая, ведущая ток-шоу:
Татьяна, к вам сразу можно вопрос? Например, вот лень – двигатель прогресса. Но, например, у меня знакомый в Голландии: тоже дети, начальная школа. Вот у них сейчас собираются отменить уроки чистописания, то есть все на планшетах. Но ведь даже нас, я помню – пусть у меня еще советское детство было – но даже сейчас моих детей, мы же учимся чистописанию, потому что мелкая моторика развивается, развивается головной мозг. И вот что планшеты? Поможет ли это детям?

«Мы не можем закрыть глаза на то, что гаджетов нет». Какая польза от чистописания и почему оно осталось в современной школе?-4

Татьяна Дыбовская, начальник отдела электронных услуг и сервисов Минского городского института развития образования:
Если мы будем говорить о том, что учреждения образования как социальный институт должно готовить гражданина к жизни в обществе, то сейчас мы должны делать оговорку – к жизни в новом информационном обществе. Мы не можем закрыть глаза на то, что гаджетов нет, что технологии не развиваются. И в школе продолжать, скажем так, с 1 класса по 11-й: мел, доска и все прочее. Но, естественно, все это нужно делать дозировано, структурировано с определенными ограничениями, и всегда оценивать пользу от того для чего ты даешь тот же планшет в руки ребенку, от того результата, который ты хочешь получить.

Я думаю, ни для кого не секрет, что для того, чтобы научиться писать, нужно взять ручку в руку и каким-то образом проделать какие-то действия. Никакой планшет, никакой другой, скажем, гаджет, никакое мобильное приложение никаким образом не способствует этому. То есть, если мы говорим о чистописании, оно должно быть. И по крайней мере в учреждениях образования Республики Беларусь оно будет.

«Мы не можем закрыть глаза на то, что гаджетов нет». Какая польза от чистописания и почему оно осталось в современной школе?-7

Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:
В наше время телефоны – это одно из любимых вообще устройств любого школьника. У меня вопрос к Дарье. Вся ваша работа с детьми построена на девайсах. Как вам удается вплетать знания в современные технологии и не навредить ребенку?

«Мы не можем закрыть глаза на то, что гаджетов нет». Какая польза от чистописания и почему оно осталось в современной школе?-10

Дарья Светлович, преподаватель, автор учебной литературы, участник международных конкурсов:
Я уже работаю не с детьми, а с подростками в учреждении образования профессионально-технического и среднего специального. Ко мне уже приходят достаточно зрелые – с одной стороны достаточно, с другой стороны недостаточно еще – сформированные личности. И конечно в сложившейся ситуации, когда беспроводные наушники становятся частью головы, а смартфоны – частью руки, и это уже вопрос какой-то зависимости даже, конечно здесь нужно отстраивать четко дисциплину.

Хотя я бы хотела поделиться и положительным педагогическим опытом в использовании гаджетов. Безусловно и социальные сети служат нам на руку, потому что у нас много конкурсов профессионального мастерства. В Instagram, TikTok ребята выкладывают видео, которое рекламирует, позиционирует свою профессию, популяризирует ее. Также использование не только гаджетов, но и девайсов, таких как мультиборды, планшетные кабинеты, компьютерные кабинеты, интерактивные доски, все это ребят, конечно, мотивирует и процесс обучения становится разнообразнее.

То, что полностью перейти на электронный формат, – я, конечно, не приверженец этого, этой идеи. Потому что переключаться с письма на просмотр какой-то виртуальной экскурсии, затем на то, чтобы закрепить этот материал, проанализировать, структурировать и опят же записать к себе в конспект, затем проговорить устно – это все неотъемлемые части учебного процесса. И то есть это должно как-то балансировать тоже.

«Мы не можем закрыть глаза на то, что гаджетов нет». Какая польза от чистописания и почему оно осталось в современной школе?-13

Юлия Крыницкая:
Но, не стали ли дети хуже запоминать? Вот говорят, что у современных детей клиповое мышление. Вы наблюдаете вот это в своей практике?

«Мы не можем закрыть глаза на то, что гаджетов нет». Какая польза от чистописания и почему оно осталось в современной школе?-16

Дарья Светлович:
Хотела бы сказать по поводу библиотек, потому что знакомилась с исследованиями, как присутствие гаджета. В нашем случае это смартфон, который все равно присутствует с ними где-то рядом. То ли он лежит в сумке, то ли он лежит экраном вниз на столе. Но само присутствие этого гаджета рядышком с учащимся уже снижает его интеллектуальные способности. То есть его внимание уже рассеивается, и объем рабочей памяти сразу уменьшается.

Поэтому вот вопрос дисциплины именно в рамках убирания этого гаджета за пределы его видимости. Особенно когда речь идет о контроле, о тематическом контроле, то есть о проверке знаний. Непосредственно на моих учебных занятиях это обязательный пункт.

«Мы не можем закрыть глаза на то, что гаджетов нет». Какая польза от чистописания и почему оно осталось в современной школе?-19

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Скажите, Лариса, а вот как грамотно вплести гаджет в учебный процесс? Мы понимаем, что это не может заменить ни библиотеки, ни книги. Но если есть какой-то вопрос, можно зайти, посмотреть. Вот прямо во время урока или дома дети могут использовать эти гаджеты? Как происходит?

«Мы не можем закрыть глаза на то, что гаджетов нет». Какая польза от чистописания и почему оно осталось в современной школе?-22

Лариса Провоторова, педагог дополнительного образования:
Конечно. И прямо во время урока, и дома, и на интерактивных досках, где мы создаем такие продукты, которые не требуются доступа в интернет. Они уже готовые. Их может любой взять, дома посмотреть, поучить, либо в школе. Можно провести тесты. То же самое учителя освободить от вот этой рутинной работы. Конечно контроль, не могу сказать, что мы этому на откуп отдадим, а вот самостоятельно какие-то такие тестовые срезы вполне реально, это можно сделать.

«Мы устраивали парковку для телефонов». Психолог рассказала, как можно ограничить детей от использования гаджетов – подробнее здесь.

# Школы в Беларуси # общество # Юлия Крыницкая # Татьяна Дыбовская # Елена Кругликова # Дарья Светлович # Наталья Надольская # Лариса Провоторова # Фотофакт

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