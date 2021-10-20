«Мы не можем закрыть глаза на то, что гаджетов нет». Какая польза от чистописания и почему оно осталось в современной школе?

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Юлия Крыницкая, ведущая ток-шоу:

Татьяна, к вам сразу можно вопрос? Например, вот лень – двигатель прогресса. Но, например, у меня знакомый в Голландии: тоже дети, начальная школа. Вот у них сейчас собираются отменить уроки чистописания, то есть все на планшетах. Но ведь даже нас, я помню – пусть у меня еще советское детство было – но даже сейчас моих детей, мы же учимся чистописанию, потому что мелкая моторика развивается, развивается головной мозг. И вот что планшеты? Поможет ли это детям?

Татьяна Дыбовская, начальник отдела электронных услуг и сервисов Минского городского института развития образования:

Если мы будем говорить о том, что учреждения образования как социальный институт должно готовить гражданина к жизни в обществе, то сейчас мы должны делать оговорку – к жизни в новом информационном обществе. Мы не можем закрыть глаза на то, что гаджетов нет, что технологии не развиваются. И в школе продолжать, скажем так, с 1 класса по 11-й: мел, доска и все прочее. Но, естественно, все это нужно делать дозировано, структурировано с определенными ограничениями, и всегда оценивать пользу от того для чего ты даешь тот же планшет в руки ребенку, от того результата, который ты хочешь получить. Я думаю, ни для кого не секрет, что для того, чтобы научиться писать, нужно взять ручку в руку и каким-то образом проделать какие-то действия. Никакой планшет, никакой другой, скажем, гаджет, никакое мобильное приложение никаким образом не способствует этому. То есть, если мы говорим о чистописании, оно должно быть. И по крайней мере в учреждениях образования Республики Беларусь оно будет.

Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:

В наше время телефоны – это одно из любимых вообще устройств любого школьника. У меня вопрос к Дарье. Вся ваша работа с детьми построена на девайсах. Как вам удается вплетать знания в современные технологии и не навредить ребенку?

Дарья Светлович, преподаватель, автор учебной литературы, участник международных конкурсов:

Я уже работаю не с детьми, а с подростками в учреждении образования профессионально-технического и среднего специального. Ко мне уже приходят достаточно зрелые – с одной стороны достаточно, с другой стороны недостаточно еще – сформированные личности. И конечно в сложившейся ситуации, когда беспроводные наушники становятся частью головы, а смартфоны – частью руки, и это уже вопрос какой-то зависимости даже, конечно здесь нужно отстраивать четко дисциплину. Хотя я бы хотела поделиться и положительным педагогическим опытом в использовании гаджетов. Безусловно и социальные сети служат нам на руку, потому что у нас много конкурсов профессионального мастерства. В Instagram, TikTok ребята выкладывают видео, которое рекламирует, позиционирует свою профессию, популяризирует ее. Также использование не только гаджетов, но и девайсов, таких как мультиборды, планшетные кабинеты, компьютерные кабинеты, интерактивные доски, все это ребят, конечно, мотивирует и процесс обучения становится разнообразнее. То, что полностью перейти на электронный формат, – я, конечно, не приверженец этого, этой идеи. Потому что переключаться с письма на просмотр какой-то виртуальной экскурсии, затем на то, чтобы закрепить этот материал, проанализировать, структурировать и опят же записать к себе в конспект, затем проговорить устно – это все неотъемлемые части учебного процесса. И то есть это должно как-то балансировать тоже.

Юлия Крыницкая:

Но, не стали ли дети хуже запоминать? Вот говорят, что у современных детей клиповое мышление. Вы наблюдаете вот это в своей практике?

Дарья Светлович:

Хотела бы сказать по поводу библиотек, потому что знакомилась с исследованиями, как присутствие гаджета. В нашем случае это смартфон, который все равно присутствует с ними где-то рядом. То ли он лежит в сумке, то ли он лежит экраном вниз на столе. Но само присутствие этого гаджета рядышком с учащимся уже снижает его интеллектуальные способности. То есть его внимание уже рассеивается, и объем рабочей памяти сразу уменьшается. Поэтому вот вопрос дисциплины именно в рамках убирания этого гаджета за пределы его видимости. Особенно когда речь идет о контроле, о тематическом контроле, то есть о проверке знаний. Непосредственно на моих учебных занятиях это обязательный пункт.

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Скажите, Лариса, а вот как грамотно вплести гаджет в учебный процесс? Мы понимаем, что это не может заменить ни библиотеки, ни книги. Но если есть какой-то вопрос, можно зайти, посмотреть. Вот прямо во время урока или дома дети могут использовать эти гаджеты? Как происходит?