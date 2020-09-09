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Признания и разоблачения: как работает белорусская фабрика фейков? Мнение Григория Азарёнка

09 сентября 2020 20:49
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Новости Беларуси. За нарушение законодательства о массовых мероприятиях 8 сентября задержан 121 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Многие участники акций ведут себя демонстративно грубо, доказательство тому – многочисленные кадры в интернете, где видно, как они провоцируют правоохранителей, оскорбляют людей в форме.

Зато уже после некоторые из них становятся настоящими героями сопротивления по версии Telegram-каналов.

А вот что на самом деле стоит за такими историями – материал Григория Азаренка.

Признания и разоблачения: как работает белорусская фабрика фейков? Мнение Григория Азарёнка-1

Григорий Азаренок, корреспондент СТВ:
Что ни день – новые фейки. Разница между государственными и так называемыми независимыми СМИ и в том, что мы несем ответственность за каждое произнесенное и написанное слово. А пока опровергнешь одну ложь, они состряпают еще с десяток невероятных историй. А начинается все с уличных акций.

Признания и разоблачения: как работает белорусская фабрика фейков? Мнение Григория Азарёнка-4

8 сентября по всей стране прошло 10 оппозиционных флешмобов, в которых участвовало не более 500 человек. Но вам из телеграммных помоек вновь рассказали о тысячах. А вот случаи явных провокаций в упор не видят: с правоохранителей пытались срывать элементы одежды, оскорбляли и демонстративно показывали неповиновение законным требованиям. Дошло уже до призывов создавать бандформирования.

Об этом и не только в открытом видеообращении сказала официальный представитель белорусского МВД Ольга Чемоданова.

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Признания и разоблачения: как работает белорусская фабрика фейков? Мнение Григория Азарёнка-7

Признания и разоблачения: как работает белорусская фабрика фейков? Мнение Григория Азарёнка-9

Ловить оппонентов на лжи уже стало увлекательным квестом. Из свежего – вчера пытались раскрутить историю о том, что сотрудники якобы избили мужчину, который разрисовывал остановки и ограждения на дороге. Доказательством послужило его лежачее положение.

Как оказалось, он упал, скатившись с горки (подробнее в видеоматериале).

Признания и разоблачения: как работает белорусская фабрика фейков? Мнение Григория Азарёнка-12

Мужчина, вставайте. Сейчас вам вызовут скорую помощь.

Григорий Азаренок:
Прав был министр Караев: наша милиция действительно самая гуманная. Даже скорую предложили вызвать. 

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Признания и разоблачения: как работает белорусская фабрика фейков? Мнение Григория Азарёнка-15

А вот уже сегодняшнее. Совсем недавно неполживцы трубили во всю о бедной и несчастной 16-летней девушке, которую якобы неправомерно задержали в Гродно.

Признания и разоблачения: как работает белорусская фабрика фейков? Мнение Григория Азарёнка-18

Популярный штамп – просто гуляла мирно, а тут…

Григорий Азаренок:
Конечно же, наивные сердобольные читатели поверили. А поставят ли независимые вот это видео, которое появилось сегодня в сети?

Признания и разоблачения: как работает белорусская фабрика фейков? Мнение Григория Азарёнка-21

Признания и разоблачения: как работает белорусская фабрика фейков? Мнение Григория Азарёнка-23

Я пришла на митинг. По беседе стоял план: люди хотели идти до милицейского университета. Но собралось очень мало людей, и мы собирались расходиться. Как раз приехал ОМОН, начали потихоньку забирать.

Когда первый раз к вам подошли сотрудницы ОМОНа, вы убежали?

Да.

Почему вы вернулись? Вас же попросили по-человечески.

Я сделала круг там, около ивы, и вернулась в толпу. Потому что около девушек чувствую себя безопасней – не знаешь, куда правильно идти. В чате писали, что везде кто-то стоит и могут забрать.

Признания и разоблачения: как работает белорусская фабрика фейков? Мнение Григория Азарёнка-26

Стало известно, что еще один интернет-герой стал фигурантом уголовного дела. Это известный персонаж, который 9 августа пытался прыгнуть на спецавтомобиль МВД. Активно полетели байки про его гибель. Позже выяснилось, что мужчина жив, доставлен в больницу в пьяном виде.

При опросе медикам при поступлении сказал, что его избили сотрудники. Следователю при опросе тоже. В том, что никаких избиений не было, а травмы получены от падения с милицейского автомобиля, признался позже, когда ему показали фотографии и видео.

То, что 30-летний минчанин не раз задерживался за распитие в публичных местах, дополняет картину.

Признания и разоблачения: как работает белорусская фабрика фейков? Мнение Григория Азарёнка-29

Когда милиция стала объявлять, чтобы разошлись, что митинг несанкционирован, начали нас немного разгонять. Мы стали в сцепку и начали сопротивляться.

Увидел двигающийся МАЗ. Чтобы его остановить, решил запрыгнуть на кабину. После этого ничего не помню, потому что и алкогольное опьянение было, и последующая ЧМТ. В больнице при опросе сказал, что избила милиция.

Такое было на самом деле?

Такого не было. МАЗом только сбили.

Григорий Азаренок:
А вот так действуют профессиональные провокаторы. Кричит и хватает за руки одного милиционера. Не выходит. Он хладнокровен. Сразу бежит к следующему.

Признания и разоблачения: как работает белорусская фабрика фейков? Мнение Григория Азарёнка-32

Признания и разоблачения: как работает белорусская фабрика фейков? Мнение Григория Азарёнка-34

Пытается приставать к нему. И снова провал. Премиальные горят. Тогда падает на машину всем телом. Не хватают.

Признания и разоблачения: как работает белорусская фабрика фейков? Мнение Григория Азарёнка-37

Тогда надо рухнуть на землю. Гвалт! Бабушку мирную жестко сбили! И все незалежные объективы пристально за этим следят. Сенсация разлетается по редакциям.

Признания и разоблачения: как работает белорусская фабрика фейков? Мнение Григория Азарёнка-40

Ложь может путешествовать по всему миру, в то время как правда надевает туфли. Это очень точно подметил Марк Твен. Интересно только одно: когда уже всем станет понятно, что у нас работает настоящая фабрика фейков? Как фабриканты фейков будут переобуваться?

# Интернет # общество # Григорий Азарёнок # Ольга Чемоданова # Фотофакт

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