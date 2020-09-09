Признания и разоблачения: как работает белорусская фабрика фейков? Мнение Григория Азарёнка

Новости Беларуси. За нарушение законодательства о массовых мероприятиях 8 сентября задержан 121 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Многие участники акций ведут себя демонстративно грубо, доказательство тому – многочисленные кадры в интернете, где видно, как они провоцируют правоохранителей, оскорбляют людей в форме. Зато уже после некоторые из них становятся настоящими героями сопротивления по версии Telegram-каналов. А вот что на самом деле стоит за такими историями – материал Григория Азаренка.

Григорий Азаренок, корреспондент СТВ:

Что ни день – новые фейки. Разница между государственными и так называемыми независимыми СМИ и в том, что мы несем ответственность за каждое произнесенное и написанное слово. А пока опровергнешь одну ложь, они состряпают еще с десяток невероятных историй. А начинается все с уличных акций.

8 сентября по всей стране прошло 10 оппозиционных флешмобов, в которых участвовало не более 500 человек. Но вам из телеграммных помоек вновь рассказали о тысячах. А вот случаи явных провокаций в упор не видят: с правоохранителей пытались срывать элементы одежды, оскорбляли и демонстративно показывали неповиновение законным требованиям. Дошло уже до призывов создавать бандформирования. Об этом и не только в открытом видеообращении сказала официальный представитель белорусского МВД Ольга Чемоданова. МВД: «Противозаконные действия в отношении сотрудников милиции не останутся безнаказанными»

Ловить оппонентов на лжи уже стало увлекательным квестом. Из свежего – вчера пытались раскрутить историю о том, что сотрудники якобы избили мужчину, который разрисовывал остановки и ограждения на дороге. Доказательством послужило его лежачее положение. Как оказалось, он упал, скатившись с горки (подробнее в видеоматериале).

Мужчина, вставайте. Сейчас вам вызовут скорую помощь. Григорий Азаренок:

Прав был министр Караев: наша милиция действительно самая гуманная. Даже скорую предложили вызвать. Юрий Караев: говорят о жестокости белорусской милиции, а я хочу сказать так – более выдержанной и хладнокровной нет в мире

А вот уже сегодняшнее. Совсем недавно неполживцы трубили во всю о бедной и несчастной 16-летней девушке, которую якобы неправомерно задержали в Гродно.

Популярный штамп – просто гуляла мирно, а тут… Григорий Азаренок:

Конечно же, наивные сердобольные читатели поверили. А поставят ли независимые вот это видео, которое появилось сегодня в сети?

Я пришла на митинг. По беседе стоял план: люди хотели идти до милицейского университета. Но собралось очень мало людей, и мы собирались расходиться. Как раз приехал ОМОН, начали потихоньку забирать. Когда первый раз к вам подошли сотрудницы ОМОНа, вы убежали? Да. Почему вы вернулись? Вас же попросили по-человечески. Я сделала круг там, около ивы, и вернулась в толпу. Потому что около девушек чувствую себя безопасней – не знаешь, куда правильно идти. В чате писали, что везде кто-то стоит и могут забрать.

Стало известно, что еще один интернет-герой стал фигурантом уголовного дела. Это известный персонаж, который 9 августа пытался прыгнуть на спецавтомобиль МВД. Активно полетели байки про его гибель. Позже выяснилось, что мужчина жив, доставлен в больницу в пьяном виде. При опросе медикам при поступлении сказал, что его избили сотрудники. Следователю при опросе тоже. В том, что никаких избиений не было, а травмы получены от падения с милицейского автомобиля, признался позже, когда ему показали фотографии и видео. То, что 30-летний минчанин не раз задерживался за распитие в публичных местах, дополняет картину.

Когда милиция стала объявлять, чтобы разошлись, что митинг несанкционирован, начали нас немного разгонять. Мы стали в сцепку и начали сопротивляться. Увидел двигающийся МАЗ. Чтобы его остановить, решил запрыгнуть на кабину. После этого ничего не помню, потому что и алкогольное опьянение было, и последующая ЧМТ. В больнице при опросе сказал, что избила милиция. Такое было на самом деле? Такого не было. МАЗом только сбили. Григорий Азаренок:

А вот так действуют профессиональные провокаторы. Кричит и хватает за руки одного милиционера. Не выходит. Он хладнокровен. Сразу бежит к следующему.

Пытается приставать к нему. И снова провал. Премиальные горят. Тогда падает на машину всем телом. Не хватают.

Тогда надо рухнуть на землю. Гвалт! Бабушку мирную жестко сбили! И все незалежные объективы пристально за этим следят. Сенсация разлетается по редакциям.