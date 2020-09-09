МВД: «Противозаконные действия в отношении сотрудников милиции не останутся безнаказанными»

Новости Беларуси. Министерство внутренних дел продолжает фиксировать многочисленные нарушения закона на якобы мирных акциях. 8 сентября в различных городах Беларуси прошло 10 подобных мероприятий, в которых участвовали не более 500 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Правопорядок обеспечивали сотрудники милиции. Неоднократно зафиксированы случаи явных провокаций. Демонстранты пытались сорвать с правоохранителей элементы одежды, оскорбляли и отказывались выполнять законные требования – разойтись. Юрий Караев: говорят о жестокости белорусской милиции, а я хочу сказать так – более выдержанной и хладнокровной нет в мире Тем временем зарубежные Telegram-каналы и вовсе призывают к созданию боевых формирований для столкновений с милиционерами. Подобные действия не останутся без внимания правоохранителей. Об этом и не только в открытом видеообращении напомнила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

Ольга Чемоданова, официальный представитель МВД Беларуси:

Общественно-политические события в стране вызывают у некоторых мнимое чувство вседозволенности и безнаказанности, желание совершать противозаконные агрессивные действия в отношении представителей власти. Иначе как еще объяснить тот факт, что еженедельно милицейские сводки фиксируют нападение на сотрудников во время исполнения ими служебных обязанностей? В конце прошлой недели в Молодечно агрессивно настроенный мужчина с двумя кухонными ножами набросился на милиционеров. Один из них был ранен в затылок, а у второго – колото-резаная рана голени. А вот сам задержанный не пострадал, хотя представлял серьезную опасность для окружающих.

В четверг произошло сразу четыре инцидента. В Любанском районе водитель и пассажир мотоцикла, оба пьяные, когда их остановил участковый, набросились на него, порвали форму, попытались отобрать пистолет и сорвать видеорегистратор. Пьяные мотоциклист и пассажир в Любанском районе пытались отобрать оружие у милиционера В итоге инспектор был вынужден стрелять водителю в ноги. Страшно представить последствия, если бы те, кто не ценит свою жизнь и окружающих, продолжили движение.

На Брестчине ранее судимый россиянин планировал совершить особо тяжкое преступление. Во время задержания с ножом напал на оперативника Ивановского РОВД. С резаными ранами шеи и груди, проникающим ранением брюшной полости того доставили в больницу, а преступника впоследствии задержали.

Вечером того же дня пьяный семейный скандалист угрожал сотрудникам солигорской патрульно-постовой службы милиции оружием, похожим на пистолет Макарова. Сейчас он в изоляторе временного содержания, а пистолет оказался пневматическим.

Не слишком ли любезны милиционеры с теми, кто угрожает своим близким? Список подобных бесчинств можно продолжить и дальше. Вы считаете, что в каждом из этих случаев виновата милиция? Мы предупреждаем тех, кто почувствовал себя вне закона: противозаконные действия в отношении сотрудников милиции не останутся безнаказанными. Все попытки посягнуть на жизнь и здоровье правоохранителей неминуемо приведут к уголовной ответственности. Милиционеры осознанно идут на профессиональный риск, жертвуя собой для защиты граждан. Представьте на мгновение, что завтра ни один из них не выйдет на службу. Кто будет искать угнанные авто, задерживать педофилов и убийц? Пусть каждый из вас ответит на этот вопрос. Не провоцируйте нас на самые крайние меры, не мешайте нам выполнять свою работу.