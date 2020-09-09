Переехать через границу Беларуси с Украиной можно будет быстрее. Когда заработает «Верхний Теребежов»?

Новости Беларуси. Совершенствование таможенной инфраструктуры на белорусско-украинской границе продолжается. Так, пропускная способность пункта пропуска «Верхний Теребежов» возрастет в два раза. Сейчас идет техническое оснащение. Взвесить транспорт, просканировать ручную кладь или грузы на несколько тонн можно будет в одном месте и за несколько минут, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подробнее в материале Кристины Протосовицкой.

Пункт пропуска «Верхний Теребежов» находится на белорусско-украинской границе. В сутки здесь проходило до 500 транспортных средств. Сейчас идут строительные работы. Сопредельный пункт пропуска закрыт решением украинской стороны. Впрочем, как говорят белорусские таможенники, в случае открытия границ наладить работу смогут всего за три часа.

Владимир Мицкевич, начальник таможенного поста «Пинск» Брестской таможни:

По сравнению с тем, что у нас будет, и то, чтобы было, то это две большие разницы. Старый пункт пропуска был построен в 1993 году. Сами понимаете, это все сборные модели. И, скажем так, помещений для сотрудников, для погранвойск, ветеринаров не хватало. А сейчас будут у каждого свои помещения.

Здесь уже появилось новое административное здание таможенных и пограничных служб. Зал досмотра пассажиров будет оснащен сканирующим оборудованием. Если раньше багаж требовал распаковки, теперь увидеть содержимое можно будет на снимке, процесс займет всего несколько минут. Преимущества получат и перевозчики грузов. Инспекционный бокс предполагает разгрузку сразу, без перемещения. К слову, раньше досматривали в сотне километров. А это дополнительные расходы на конвой и топливо.

Владимир Сычевич, и.о. начальника отдела таможенного поста «Пинск» Брестской таможни:

Все будет делаться одновременно в одном месте. Для нас это создаст дополнительные условия к тому, что повысим качество выявлений. В рамках системы анализа и управления рисками то же самое – свою значимость мы можем показать.

После реконструкции пропускная способность пункта возрастет в два раза. Вместо 6 каналов для движения появятся 12 – на въезд и выезд. Потоки грузового и легкового транспорта разведут, что значительно ускорит время прохождения, а это самое ценное для людей. На этот результат – удобство – работает и техническое перевооружение.

Владимир Сычевич:

На указанном табло в настоящее время цифра отображается 2,1. Это говорит о том, что ось задняя транспортного средства весит 2100 килограммов. В указанном месте установлено весогабаритное измерение и будет проводиться здесь оно на постоянной основе. Функционирование его практически полностью завершено. В настоящее время идет поверка весов, и тестируем данное оборудование.

В строительстве используются на 99 % отечественные материалы. Причем, как отмечают строители, ставка делается и на местную локализацию производств. Покрытие заменили на цементобетонное. По своим характеристикам более выносливое.

Иван Яхновец, ведущий инженер отдела развития таможенной инфраструктуры Брестской таможни:

На подъезде к пункту пропуска считка номерных знаков, что ускоряет оформление транспортных средств. Современные технологии, которые отвечают новым теплохарактеристикам для работы сотрудников – это кондиционирование, освещение, вентиляция. Все предусмотрено современное и энергосберегающее.

Свою площадь пункт пропуска расширит в четыре раза. Здесь появится хранилище, площадка для задержанного транспорта и кинологической службы, санитарного и ветеринарного контроля.

Кристина Протосовицкая, корреспондент СТВ:

Реконструкция активно продолжается. Незавершенными остаются 25 % строительных работ. Пункт таможенного оформления «Верхний Теребежов» обещает стать одним из самых передовых в стране.