«Я скажу так». Три белорусских офицера высказали мнение о ситуации в стране

Новости Беларуси. Действующие офицеры Вооруженных Сил Беларуси высказывают свое мнение о ситуации в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Действующие офицеры Вооруженных Сил Беларуси высказывают свое мнение о ситуации в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Артур Куцко, курсовой офицер Военной академии Беларуси:
Армия сейчас выполняет свои задачи по предназначению. И вот этими вбросами в Telegram-каналах об увольнении… Ну, я могу сказать так: нашу армию этим не возьмешь.
Константин Мохнач, замначальника курса факультета Военной академии Беларуси:
Те призывы, которые распространяются из разных якобы независимых источников, по факту базирующихся в основе своей за пределами Республики Беларусь, выглядят зачастую просто смешными – когда человек из-за границы говорит, что он заплатит офицеру деньги за то, что он откажется от той клятвы, которую давал народу.
Николай Матанин, исполняющий обязанности начальника 1 курса факультета Военной академии Беларуси:
В последнее время из уст так называемых лидеров протестов звучит мысль про формирование некого силового блока новой Беларуси. Я скажу так, что Вооруженные Силы прошли сложный путь от реформ, от увольнений, от списания боевой техники до становления эффективной, многофункциональной, оснащенной современным вооружением и военной техникой армии.