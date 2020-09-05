«Я скажу так». Три белорусских офицера высказали мнение о ситуации в стране

Новости Беларуси. Действующие офицеры Вооруженных Сил Беларуси высказывают свое мнение о ситуации в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Артур Куцко, курсовой офицер Военной академии Беларуси:

Армия сейчас выполняет свои задачи по предназначению. И вот этими вбросами в Telegram-каналах об увольнении… Ну, я могу сказать так: нашу армию этим не возьмешь.

Константин Мохнач, замначальника курса факультета Военной академии Беларуси:

Те призывы, которые распространяются из разных якобы независимых источников, по факту базирующихся в основе своей за пределами Республики Беларусь, выглядят зачастую просто смешными – когда человек из-за границы говорит, что он заплатит офицеру деньги за то, что он откажется от той клятвы, которую давал народу.