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«Я скажу так». Три белорусских офицера высказали мнение о ситуации в стране

05 сентября 2020 19:24
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Новости Беларуси. Действующие офицеры Вооруженных Сил Беларуси высказывают свое мнение о ситуации в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Я скажу так». Три белорусских офицера высказали мнение о ситуации в стране-1



Артур Куцко, курсовой офицер Военной академии Беларуси:  
Армия сейчас выполняет свои задачи по предназначению. И вот этими вбросами в Telegram-каналах об увольнении… Ну, я могу сказать так: нашу армию этим не возьмешь.  

«Я скажу так». Три белорусских офицера высказали мнение о ситуации в стране-3

Константин Мохнач, замначальника курса факультета Военной академии Беларуси:  
Те призывы, которые распространяются из разных якобы независимых источников, по факту базирующихся в основе своей за пределами Республики Беларусь, выглядят зачастую просто смешными – когда человек из-за границы говорит, что он заплатит офицеру деньги за то, что он откажется от той клятвы, которую давал народу.  

«Я скажу так». Три белорусских офицера высказали мнение о ситуации в стране-6

Николай Матанин, исполняющий обязанности начальника 1 курса факультета Военной академии Беларуси:  
В последнее время из уст так называемых лидеров протестов звучит мысль про формирование некого силового блока новой Беларуси. Я скажу так, что Вооруженные Силы прошли сложный путь от реформ, от увольнений, от списания боевой техники до становления эффективной, многофункциональной, оснащенной современным вооружением и военной техникой армии.  

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Артур Куцко # Константин Мохнач # Николай Матанин # Фотофакт

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