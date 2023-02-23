Наталья Кочанова проводит приём граждан. И вот с какими проблемами приходят к ней белорусы

Новости Беларуси. Под каждую ситуацию закон не подстроишь. Однако в Совете Республики ищут законные способы, чтобы помочь населению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 23 февраля за решением вопроса или консультацией белорусы идут к Наталье Кочановой. Председатель Совета Республики проводит прием граждан. Заранее на встречу записались несколько десятков человек. Те, кто не успел, надеются на возможность пообщаться после официально зарегистрированных.

Александру Геннадьевичу седьмой десяток. Но, как человек военный, привык думать наперед. Сын Иван давно совершеннолетний, но позаботиться о себе самостоятельно не может – мешает инвалидность 1-й группы. К Наталье Кочановой родители пришли с просьбой найти их сыну приемную семью, чтобы он не попал в интернат после того, как сами они уже не смогут о нем позаботиться. Впрочем, пока силы позволяют, Александр Геннадьевич с супругой продолжают присматривать за сыном. Одно из препятствий – невозможность прогулок на свежем воздухе: рядом с домом нет зеленой зоны.

Александр Некраш:

У него есть много любимых фильмов, он их всех смотрит. Особенно «Сваты», «Любовь и голуби», «Москва слезам не верит», «Операция Ы» и так далее. Но 24 часа в сутки не будешь смотреть телевизор, нужно куда-то выезжать на природу, желательно с ночевкой. Поэтому я у Натальи Ивановны попросил, так как в стране вышел единый реестр ветхого жилья, через специалистов попробовать подобрать нам маленький участок недорогой, чтобы я мог его туда возить.

Марина Витальевна обратилась в Совет Республики как педагог и как мама ребенка с особенностями развития. Ее проблема затронула несколько сфер жизни: медицинскую, гуманистическую и законодательную. Женщина просила помочь в ускорении решения насущного вопроса. Так как дочери необходимо вливаться в социум и посещать школу, а без четкого диагноза сделать это затруднительно.

Марина Белкова:

Диагноз постоянно меняется, чтобы интегрировать ребенка хотя бы в обычную школу с ее особенностями развития… У нее иногда могут быть приступы в поведенческом плане, с ней нужен человек-тьютор. Я очень благодарна Наталье Ивановне. В первую очередь, что согласилась выслушать нашу семью, погрузиться в наши проблемы. Построить путь решения этих проблем в плане законодательном и в плане личного совета.